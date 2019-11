Ingo Ehlers beweist mit seinen Wechseln ein glückliches Händchen

Daverden - Von Björn Lakemann. Dank einer Energieleistung sowie einem treffsicheren und variablen Angriffsspiel gewann Handball-Verbandsligist TSV Daverden mit 38:36 (19:19) gegen den VfL Horneburg.

Vor 150 begeisterten Zuschauern tat sich der Aufsteiger jedoch lange schwer, erlaubte sich unfassbar viele technische Fehler und konnte froh sein, dass die Gäste noch mehr machten. „Wir müssen in den nächsten Trainingseinheiten noch mehr Augenmerk auf die Deckung legen. Ein erster Schritt wäre es, mal wieder unter 30 Gegentoren zu bleiben“, nahm Ingo Ehlers dann auch kein Blatt vor den Mund. Der Trainer hatte mit seinen Wechseln zu Beginn der zweiten Hälfte jedoch ein glückliches Händchen bewiesen. Denn Linksaußen Erik Beuße, der Ende Januar für ein Jahr beruflich nach Südafrika geht (Beuße: „Dort erfülle ich mir einen Traum und werde Ranger in einem Wildpark“) sowie Keeper Sebastian Bohling, der den nicht schlechten Sören Schmincke zwischen den Pfosten ablöste, lösten für die Grün-Weißen das Siegerticket. In 22 Minuten zeigte der Sohn von Torwartrainer Jens bockstarke neun Paraden und hatte seinen Anteil daran, dass aus einem 24:24 (39.) binnen drei Minuten ein 27:24-Vorsprung wurde.

Nach diesem Zwischenstand hatte es noch im ersten Abschnitt überhaupt nicht ausgesehen. Angeführt vom 16-fachen (!) Torschützen Roman Rammner, der in seinem ersten Herrenjahr Granaten nach Belieben abfeuerte, hatte Horneburg bei einer 11:7-Führung eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Doch das Ehlers-Team erwachte aus seiner Lethargie und stellte mit den letzten drei Buden kurzerhand zum Pausenremis. Und im zweiten Abschnitt hatte offensichtlich Coach Ehlers den Startknopf für die Wende gefunden. Ein Doppelschlag von Simon Bodenstab brachte das 21:20 (33.), ehe es bis zum 24:24 eng blieb. Was folgte, waren jedoch einige Undiszipliniertheiten der Gäste sowie Bohlings starke Paraden, die Horneburg den Stecker zogen. Auch ohne Leistungsträger Ole Fastenau ist Daverden nicht zu stoppen und ist jetzt nach starken 9:1-Punkten in eigener Halle auf Platz zwei geklettert. Und dürfte noch stärker werden, denn im nächsten Spiel ist Fastenau wieder an Bord. „Wir haben die schwierige Phase ohne Ole gut gemeistert. Und wer ein Torspektakel sehen will, sollte nach Daverden kommen“, schmunzelte Ehlers.

Tore Daverden: Elfers (10/2), Meisloh (10/6), Bodenstab (6), Wilkens (3), Beuße (3), Pasenau (3), Nijland (1), Wendt (1), von Salzen (1).