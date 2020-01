Inga Wedig überlegen zum Titelgewinn

+ Hatten allen Grund zur Freude: Kugelstoß-Landesmeisterin Inga Wedig (links) und Trainerin Yasmin Homeyer. Foto: hbm

Verden – Die große Terminenge im Olympiajahr 2020 macht es notwendig, die gemeinsamen Landesmeisterschaften in der Halle für Niedersachsen und Bremen der Männer, Frauen, Jugend U20 und U18 nicht wie üblich an zwei Wochenenden, sondern als Dreitagesveranstaltung von Freitag bis Sonntag in Hannover durchzuführen.