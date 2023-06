Inga Wedig Bezirksmeisterin

Inga Wedig feierte einen überlegenen Sieg im Kugelstoßen bei den Bezirksmeisterschaften in Delmenhorst. © Privat

Mit Larissa Oetting und Inga Wedig sicherten sich gleich zwei Athleten der LG Kreis Verden den Titel bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften.

Verden – Erstmals in der langen Leichtathletikgeschichte trafen sich die Bezirke Lüneburg und Weser-Ems zu einer gemeinsamen Meisterschaft. In Delmenhorst kämpften Männer, Frauen, die Jugend U20/U18 bei getrennter Wertung um Meistertitel. Aufgrund einiger Absagen wegen Krankheit oder Verletzung war die LG Kreis Verden mit drei Athleten vertreten. Dabei sicherten sich Inga Wedig (Verden) im Kugelstoßen der Frauen und Larissa Oetting (Etelsen) im Hochsprung der U18 zwei Titel.

Nach überstandenem Abiturstress konnte Inga Wedig nicht in Bestform antreten. Dennoch reichte ihre Weite von 12,30 m mit der 3 kg Kugel zur überlegenen Bezirksmeisterschaft. Der zweite Medaillenrang gelang ihr mit dem 1 kg schweren Diskus, der dieses Mal auf 32,83 Meter flog und ihr den zweiten Rang einbrachte.

Larissa Oetting trat zunächst zum Weitsprung der U18-Jugend an. Nachdem sie am Vortag bei einem Turnermehrkampf auf 4,08 Meter gekommen war, steigerte sie sich in ihrem ersten offiziellen Weitsprungwettkampf auf 4,51 m und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Im anschließenden Hochsprung klappte der Anlauf noch nicht wie gewünscht, sodass sich die Etelserin mit übersprungenen 1,53 Metern begnügen musste. Doch das war die sichere Bezirksmeisterschaft.

Eine Woche vor dem geplanten 3000 m Start bei der U20-Landesmeisterschaft in Verden absolvierte Gesa Schumacher (Emtinghausen) ihr erstes 1500 m Rennen. Im gemeinsamen Lauf aller Altersklassen war sie mit 5:15,37 Minuten schnellste Jugendliche. Doch da diese Strecke im Bezirk Lüneburg später als Meisterschaft gelaufen wird, kann sie sich noch nicht Bezirksmeisterin nennen.

Flott unterwegs waren auch zwei LGKV-Seniorinnen. Über 200 m der Frauen wurde Ute Jordan (Verden) nach 35,22 Sekunden vierte, und über 800 m der Frauen Manuela Jaschinski (Verden) zweite der Meisterschaft des Bezirks Lüneburg. hbm