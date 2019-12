India Decker überzeugt trotz Pleiten

Baden – Kurz vor den Weihnachtstagen geht das Abstiegsgespenst um. Die Volleyballerinnen des TV Baden unterlagen am Heimspieltag der Landesliga jeweils glatt in drei Sätzen erst gegen die SG Heide Volleys (21:25, 21:25, 20:25) und dann im zweiten Spiel gegen SF Aligse III (21:25, 23:25, 23:25).

„Wir spielten lieb und nett. Das können wir uns aber in der Landesliga nicht leisten“, erklärte Badens Trainer Günter Kraus. In der ersten Begegnung reiste der Tabellendritte an. Die Heide Volleys wehrten die Angriffe gut ab und spielte überlegen. „Wir fanden im gesamten Spiel keine Mittel, unsere Punkte zu machen“, stellte Badens Trainer fest. Als beste Spielerin zeichnete sich India Decker aus, die über die Außenposition für Angriffsschwung sorgte. Bei einer Angriffsaktion verletzte sich die zweite Außenangreiferin Lisa Sagajewski am Fuß und konnte nicht mehr weiterspielen.

Im zweiten Match gegen den vorherigen Tabellenvorletzten Aligse rutschte Baden nach der Niederlage einen Rang tiefer auf einen Abstiegsplatz. „In diesem Spiel setzte ich neben India Decker als zweite Außenangreiferin Esra Birsen-Meyer ein. Das brachte zwar mehr Druck über die Außen, reichte aber nicht“, so Badens Trainer Günter Kraus, der mit der Leistung seiner Schützlinge haderte: „Uns fehlte in der Mitte die Durchschlagskraft.“ woe