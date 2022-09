In Visselhövede: Bischoff will was mitnehmen

Von: Frank von Staden

Gut möglich, dass Marcel Meyer schon am Sonntag wieder zum Einsatz beim SVV kommt. © von Staden

Nach der mehr als nur ordentlichen Vorstellung des SVV Hülsen am Freitagabend in Ottersberg (1:1) wartet nun die nächste schwere Auswärtsaufgabe auf das Team von Uwe Bischoff, das am Sonntag beim VfL Visselhövede gastiert.

Hülsen – „Gegen diesen Gegner werden wir an die guten Leistungen aus den letzten beiden Punktspielen anknüpfen müssen, um dort wichtige Punkte mitnehmen zu können! Aktuell hapert es ein wenig an der Chancenverwertung, aber ich bin da sehr positiv, dass es sich schon Sonntag ändern wird“, so der SVV-Coach.

Die Hausherren sind ein Team mit erfahrenen Spielern „und entsprechend dem Tabellenplatz auch Favorit in diesem Spiel, trotzdem wollen wir Punkte mit nach Hülsen bringen“, so der Übungsleiter weiter. Der Kader wird sich nicht verändern, eventuell kommt Marcel Meyer nach seiner nun auskurierten Verletzung wieder ins Team zurück. Ob er sofort in die Start-Elf rücken würde, ließ Bischoff offen.