In Schafwinkel lebt der „Wilde Westen“

Von: Henning Leeske

Teilen

Stolz präsentiert Miriam Richter auf dem Trainingsplatz in Schafwinkel Pokal und Schärpe. © LeEske

Im kleinen Schafwinkel übt Reitsportlerin Miriam Richter das Speed Rodeo aus. Eine Sportart, die sich vor allem in den USA großer Beliebtheit erfreut.

Schafwinkel – Speed Rodeo? Nein, auf die Schnelle ist dieser Begriff aus dem Reitsport wohl den wenigsten ein Begriff. Und doch stellt der Landkreis Verden in der Heinserin Miriam Richter seit Kurzem die aktuelle Emslandmeisterin in dieser speziellen Sportart: Champion of Speed Rodeo. Die junge Reiterin übt ihre Leidenschaft auf dem Reiterhof Lüessen in Schafwinkel aus. Mit ihrer Pinto Ponystute Mellimara Bisquitt optimiert sie dort ihre Technik für die fünf unterschiedlichen Disziplinen im Speed Rodeo.

Beim Keyhole (Schlüsselloch) müssen Reiter und Pferd in ein mit Stangen abgegrenztes Feld reiten, drehen und fehlerfrei wieder herauslaufen. Das Pole Banding ist ein Slalomparcours, der natürlich auch so schnell wie möglich absolviert werden muss. Im Barrel Race müssen danach große Fässer ebenfalls rasant umkurvt werden. Das Mixed Race ist eine Mischung aus Slalom und Fässern. Und sehr anspruchsvoll ist auch das Flag Race, da dabei im vollen Galopp Fahnen von einem Eimer zum anderen auf den Tonnen versetzt werden müssen. Für jeden Fehler kommen fünf Strafsekunden aufs Zeitkonto, das schnellste Team aus Pferd und Reiter steht am Ende oben auf dem Siegertreppchen.

„Schnelligkeit entscheidet, Präzision gewinnt“, fasst Richter die Ansprüche des sehr agilen Reitsports zusammen. Denn nur ganz schnell durch die Reithalle zu hetzen, reiche nicht zum Erfolg, weil dann leicht Fehler passieren können. So könne das Team bei zu großem Tempo quasi überhitzen und dadurch letztlich Zeit verlieren. Die richtige Mischung aus Schnelligkeit und Geschicklichkeit muss dann im Training gefunden werden.

Die nächste Tonne schon scharf im Blick haben Miriam Richter und ihr Pferd beim Speed Rodeo. Archi © Privat

Auch aufgrund der Verletzungsgefahr für Pferd und Reiter muss ein adäquates Tempo gefunden werden. Besonders, wenn die Fähnchen im Flag Race versetzt werden müssen, kommt das Duo sehr dicht an die großen Tonnen. Da kann der Reiter schon mal mit dem Knie gegen das Metall krachen, was sehr schmerzhaft werden kann. „Einmal habe ich im Finale das Fass mit meinem Knie erwischt. Die Prellung konnte ich einige Tage noch spüren“, erinnert sich Richter noch genau. „Wenn man aber noch nicht an der Tonne hängen geblieben ist, ist man noch kein Rodeoreiter“, scherzt sie. Im Wettbewerb gilt es dann die Zähne zusammenzubeißen und durch. Schließlich winkt bei einem guten Ritt der große Siegerpokal in der relevanten Klasse.

Auf den Geschmack für Trophäen ist Miriam Richter nämlich schon im vergangen Jahr im Emsland gekommen, da sie damals bereits in der Newcomer-Klasse den Pott abräumte. Folglich musste sie nun in der Amateurklasse starten. Kein Problem für die Reiterin und ihr Pony, denn auch in diesem höheren Klassement waren sie wieder die Schnellsten. Daher konnte die Heinserin stolz den großen Pokal beim Ortstermin mit der Heimatpresse präsentieren. Den Weg zum Speed Rodeo hat sie übrigens über die Mounted Games gefunden, verfolgt diesen Reitsport auch weiterhin mit Interesse.

Mit großer Geschicklichkeit muss das Pferd beim Slalom um die Stangen flitzen. Es geht um jede Sekunde. © Leeske, Henning

„Es gibt hier noch nicht so viele Vereine im Speed Rodeo“, erklärt Richter. Deshalb sei ihr gemeldeter Verein der ESRCA aus dem Emsland, für den sie auch startet. Die Szene ist eben in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, wie im Ursprungsland dieses Reitsports, den USA. Dort sei besonders das Barrel Race sehr populär, „bei den größten Turnieren können schon mal sechsstellige Preisgelder aufgerufen werden“, weiß Richter. Klar, dass ein Start dort vor riesiger Kulisse ein echter Traum für die junge Reiterin aus dem Kreis Verden wäre. „Jedoch wird im Emsland auch schon eine ordentliche Show mit Musik und viel Publikum geboten. Dadurch unterscheidet sich das Speed Rodeo auch zu anderen Reitsportdisziplinen, weil rund um den Parcours immer richtig was los ist und die Zuschauer bestens unterhalten werden“, klärt Richter aus. Dass die Pferde trotzdem cool bleiben, sei eben ein Teil des Trainings.

Miriam Richter will sich aber nicht auf den erreichten Erfolgen ausruhen und hat schon die nächste Meisterschaft im Emsland im Blick. In 2023 muss sie dann nämlich in der Open Klasse antreten und sozusagen in der Königsklasse ran. Heißt natürlich, die Konkurrenz beim Umkurven der Fässer und Slalomstangen wird noch größer. Also müssen die Übungsmaterialien weiterhin so oft wie möglich aus dem Schuppen auf die Koppel in Schafwinkel. Nur das Training macht zwar keinen Meister – aber es hilft ungemein.