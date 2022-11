Kevin Sammann: „Im Moment läuft vieles gegen uns“

Von: Frank von Staden

Das 1:3 am Wochenende im Derby zu Hause gegen den Nachbarn TV Oyten, es war für viele Fischerhuder wie ein Stich ins Herz. So spielten die Bezirksliga-Fußballer in den ersten 45 Minuten eine ihrer besten Halbzeiten überhaupt in dieser Saison – und dann kam aus dem Nichts der völlige Einbruch. „Wie schon so oft“, schüttelt da Kapitän Kevin Sammann im Interview den Kopf.

Fischerhude –Drittletzter Tabellenplatz bei fünf Absteigern, mit 15 Toren den harmlosesten Angriff der Liga, mit schon 37 gefangenen Treffern in bisher 13 Spielen den derzeit zweitschlechtesten Wert von allen 18 Teams – das schreit regelrecht nach Kreisliga! Oder, Kevin Sammann?

Was sagt dein Bauchgefühl: Habt ihr derzeit das Niveau, um diese Saison noch irgendwie positiv zu gestalten?

Auf jeden Fall! Aufgeben ist doch jetzt überhaupt keine Option. Es sind noch so viele Spiele zu spielen. Das wäre auch überhaupt nicht unsere Mentalität, auch wenn unser Selbstvertrauen derzeit nicht gerade das beste ist. Wir stecken jetzt nicht auf – und auch nicht später. Ich bin absolut überzeugt, dass wir da unten noch herauskommen werden.

Du hast es selbst angesprochen, euer Selbstvertrauen hat sich momentan in der hintersten Ecke der Umkleidekabine versteckt. Woran liegt das, was hat dazu geführt, dass euch ab einem gewissen Zeitpunkt des Spiels so die Knie schlottern?

Sehr gute Frage, wir würden es ja ändern, wenn wir genau wüssten, woran es liegt. Das Spiel am Sonntag gegen Oyten ist dafür ein Belegexemplar, eigentlich eine Blaupause der vergangenen fünf, sechs Spiele. Erst läuft alles nach Plan, wir sind voll da. Und dann reicht eine Situation, ein Gegentor, und schon ist aller Mut wie weggeblasen. Statt die „Scheißegal-und-einfach-weiter-so-Taste“ zu drücken, verlässt uns urplötzlich der Mumm und wir vergessen vieles, was uns die Trainer mit auf den Weg gegeben haben!

„Sie bringen es nicht auf den Platz“

Wenn das Oyten-Spiel exemplarisch ist, dann sezieren wir es kurz. Es zu titulieren mit „1. Halbzeit hui, 2. einfach nur pfui“ , wäre sicherlich zu einfach.

Ja, stimmt genau. Wir machen ganz, ganz viel richtig, gehen drauf, pressen, verunsichern den Gegner. Fangen uns zwar früh ein Gegentor, lassen uns aber nicht beirren und erspielen uns Chancen, um schon zur Pause quasi den Sieg feiern zu können. Dann fangen wir uns wieder ein frühes Gegentor – und von da an hat auf einmal keiner mehr bei uns die Mentalität, wieder zurück zu kommen. Dabei können wir es alle, haben absolut die Qualität. Nur bringen wir sie nicht mehr auf den Platz.

Was fehlt also?

Schwierig zu sagen. Aber vielleicht brauchen wir einfach einmal eine Führung, um Sicherheit zu tanken. Sicherheit, die uns hilft, den Kopf zu beruhigen. Denn bei den meisten von uns passiert irgendwas Negatives im Kopf, wenn wir in Rückstand geraten. Noch einmal: Wir haben die Qualität, doch nach einem Rückstand können wir sie oft nicht mehr abrufen! Und Chancen hatten wir ja gegen Oyten fast im Minutentakt. Doch wir bekommen sie im Moment einfach nicht rein. Wären wir Tabellendritter, wären mit Sicherheit mindesten drei, vier drinne gewesen. So aber . . .

„Fitter Schröder wäre ein Glücksfall“

Liegt es daran, dass Schlüsselfiguren wie Lukas Klapp und vor allem der aufgrund anhaltender körperlicher Probleme nur als „Teilzeitarbeiter“ einsetzbare Kopf des Teams, Jan Schröder, fehlen?

Klappi fehlt ja erst seit Kurzem. Ein fitter Schröder aber wäre jetzt genau das, was wir bräuchten. Einer, der mit all seiner Erfahrung mal ein Tor erzwingt. Er wäre ein Glücksfall für uns. Aber was nicht ist, ist nun mal nicht. Und es nur an ihm festzumachen, wäre doch viel zu billig. Auch wenn ich mich wiederhole: Wir haben die Qualität, um uns da unten herauszuholen. Im Moment läuft vieles gegen uns, ja! Aber es ist auch eine Charakterfrage, sich dagegen mit aller Kraft zu wehren.

Fakt ist aber auch: Punkte müssen jetzt her, egal wie.

Auch das stimmt. Und wenn wir als Team funktionieren, und zwar über 90 Minuten, dann werden wir auch noch genügend einfahren, um die Klasse zu halten. Da bin ich ganz zuversichtlich! Wichtig ist, dass alle, egal was sich uns für Widrigkeiten entgegenstellen, ihre Unsicherheit abstreifen. Denn die lähmt unser ganzes Spiel.

Vor allem am kommenden Sonntag wäre das schon ungemein wichtig, oder?

Du meinst das Spiel gegen den MTV Riede, der ebenfalls absolut überraschend Riesenprobleme hat und Letzter ist. Ich sage es mal so: Gegen Riede geht es um alles! Natürlich ist es noch kein Schicksalsspiel. Für beide nicht. Aber was beide Teams jetzt dringend und schnell brauchen, ist wieder eine gute Moral. Ein Sieg ist da das einzige Heilmittel!