1:3 im Kellerduell: War es das, MTV Riede?

Von: Frank von Staden

Da kann Achims Keeper Lukas Schuler dem Kopfball von Marc Lindenberg nur hinterherschauen, doch verpufft auch diese Möglichkeit, geht der Ball übers Tor. © von Staden

War es das für den MTV Riede in der Fußball-Bezirksliga? Am Sonntag gelang den Segelhorst-Kickern auch im Kellerduell gegen den 1. FC RW Achim kein Befreiungsschlag, durften die Rot-Weißen keinen unverdienten 3:1 (0:0)-Erfolg auf fremden Terrain bejubeln.

Riede/Achim – Gekämpft, gehofft, verloren: Seit dem gestrigen Sonntag steht Fußball-Bezirksligist MTV Riede mit eineinhalb Beinen in der Kreisliga. Das Tabellenschlusslicht unterlag in einem richtungsweisenden Heimspiel, in dem beide Teams nicht unbedingt die feinste Klinge zu kreuzen wussten, dem einen Tick strukturierter wirkenden 1. FC RW Achim mit 1:3 (0:0). Während die Gäste damit wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze knüpfen konnten, weist der Rückstand der Rieder nach 19 Spieltagen schon satte neun Punkte auf.

Noch unter der Woche fand MTV-Kapitän Marc Lindenberg klare Worte, sagte: „Gewinnen wir nicht gegen Achim, dann war es das! Dann müssen wir einfach akzeptieren, dass unsere Qualität für diese Liga nicht ausreicht.“ Sein Spielertrainer Denis Schymiczek, der am Sonntag erst in der Schlussphase der Partie aufs Feld kam, die zu diesem Zeitpunkt auf des Messers Schneide stand, will aber davon nichts wissen: „Wir können doch jetzt nicht aufgeben und bis zum Saisonende die Beine hochlegen. Nein! Wir machen jetzt eine Pause – und nach dieser greifen wir wieder an.“ Erst, wenn rechnerisch nichts mehr geht, ist für den Übungsleiter der Vorhang gefallen.

Riedes Rayk Lübke(5) kann in dieser Szene Achims Huseyin Tuncel das Leder abjagen. © von Staden

Kräftig durchatmen musste nach dem Abpfiff erst einmal FC-Coach Kostas Efeoglou, für den das „ein absolut verdienter Sieg“ war. „Wir hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, was unser Ziel war, um lange Rieder Bälle zu verhindern. Das ist uns auch über weite Strecken gut gelungen. Nach dem Ausgleich war klar, dass Riede aufmachen und wir Konterchancen bekommen würden.“

Richtig Fahrt nahm dieses Spiel eigentlich erst in der zweiten Hälfte auf. Schymiczek: „Wir hatten zwar schon vorher die ein oder andere Möglichkeit, waren aber wieder einmal nicht zielstrebig genug.“ Niko Oetting war es dann (48.), der diese Partie aus dem Gewühl scharfmachte – 0:1. Nun verbuchten beide Teams einige Torchancen, standen zwei-, dreimal die Keeper im Mittelpunkt. Nach einem Ballverlust der Gäste gelang dem eingewechselten Janek Wohlers das 1:1 (68.), „durch eine dumme Aktion aber bringen wir uns dann um alles“, so „Schy“. Einen leichten Schubser von Dominik Jacobi im 16er nahm Niko Oetting mit dem Rücken zum Tor dankend an, Behcet Kaldirici verwandelte nach dem doch harten Strafstoßurteil sich. Efeoglou: „Dafür wurde uns kurz zuvor ein Elfer gegen Behcet klar verwehrt!“ In der Schlussphase warfen die Rieder dann alles nach vorn, waren aber beim letzten Pass einfach zu schlampig. Per Konter traf der eingewechselte Bassam Miri zum 1:3 (90.).