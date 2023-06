Hyoungbin Park zieht es zum TSV Ottersberg

Von: Kai Caspers

Künftig im Ottersberger Trikot: Hyoungbin Park (links). © ck

Das nächste Mosaiksteinchen für das Ziel Landesliga-Aufstieg: Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg präsentierte mit Hyoungbin Park den nächsten Neuzugang.

Ottersberg – Der TSV Ottersberg bringt sich immer mehr in die Favoritenstellung für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga. Mit Hyoungbin Park präsentierte Trainer Mike Gabel nun den nächsten hochkarätigen Neuzugang. Den 27-Jährigen zieht es vom Landesligisten TuS Sulingen an die Wümme.

27-Jähriger kommt vom Landesligisten TuS Sulingen

„Ich kenne Hyoungbin bereits seit meiner Zeit in Uphusen. Auch in Brinkum habe ich sehr gut mit ihm gearbeitet. Dort zählte er zu den Spielern mit den meisten Einsätzen. Daher freue ich mich, dass er sich für einen Wechsel entschieden hat“, hat Gabel große Erwartungen an den zentralen Mittelfeldspieler. „Hyoungbin ist zwar kein Lautsprecher, aber leistungstechnisch ist er über jeden Zweifel erhaben. Er ist nicht nur extrem fleißig, sondern vor allen Dingen technisch auch sehr gut ausgebildet. Darüber hinaus spielt er sehr mannschaftsdienlich und ist somit eine absolute Bereicherung für uns“, bezeichnet Gabel den 27-Jährigen als echte Verstärkung. Da Park auch neben dem Platz eng mit Kevin Artmann befreundet ist und mit ihm zusammen arbeitet, mussten die Ottersberger den Mittelfeldspieler auch nicht lange von einem Wechsel an die Wümme überzeugen. „Die Liga kenne ich zwar nicht, aber das war für mich auch nicht entscheidend. Nein, ich freue mich einfach auf eine neue Aufgabe und jede Menge Spaß mit den Jungs. Einige kenne ich ja bereits aus gemeinsamen Zeiten in anderen Vereinen“, begründet der Südkoreaner seine Entscheidung.

Trainer Mike Gabel steht noch in weiteren Gesprächen

Dass der Aufstieg in die Landesliga in Anbetracht der hochkarätigen Neuzugänge natürlich das erklärte Ziel ist – daran lässt Mike Gabel im Vorfeld auch keine Zweifel. Schließlich verfügt der Ottersberger Trainer aktuell mit 22 Spielern schon jetzt über einen qualitativ sehr starken Kader: „Aber noch sind drei Plätze frei. Daher werden wir uns den einen oder anderen in Testspielen noch angucken.“ kc