Langwedel – Die nächste Neuverpflichtung – und die hat es in sich: Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen sichert sich die Dienste von Hyoung-bin Park vom TB Uphusen. Zwar kam der 23-Jährige in der vergangenen Saison nur zu sechs Einsätzen in der Oberliga, FSV-Coach Emrah Tavan empfängt ihn dennoch mit reichlich Vorschusslorbeeren: „Park ist ein richtig guter Fußballer, technisch stark, hat ein Auge und kann das Spiel lenken. Ein großer Transfer für uns.“

Vor allem die Tatsache, dass die Rot-Schwarzen einige andere – auch höherklassige – Vereine ausgestochen haben, macht den Trainer a ein bisschen stolz: „Nachdem ich mehrere Gespräche mit ihm geführt hatte, zeigte er sich überzeugt von unserem Konzept. Er fühlte sich da schon wohl. All das bestätigt, dass wir mit unserem Vorhaben, nach oben zu kommen, richtig liegen.“ Dass Park gut mit Daniel Throl – wie berichtet ebenfalls vom Arenkamp an den Burgberg – befreundet ist, tat da nur gut. Den Neuzugang, im vergangenen Sommer von Werder III zum TB Uphusen gekommen, plant Tavan im Zentrum ein, er könne auf der Sechs, auf der Acht und auch auf der Zehn spielen. vde