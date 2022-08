Hugo Magouhi – ein Stürmer für den TB Uphusen

Sehr zur Freude von Christian Ahlers-Ceglarek hat Hugo Magouhi (l.) dem TBU seine Zusage gegeben. © Verein

Mit dem 30-jährigen Hugo Magouhi hat Fußball-Landesligist TB Uphusen noch einmal personell nachgelegt. Für Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, ist der Ivorer das noch fehlende Puzzleteil im Kader.

Uphusen – Auch wenn der TB Uphusen beim 4:0 über Lindwedel-Hope einen Saisonauftakt nach Maß erwischt hat, wurde der Kader des Fußball-Landesligisten noch um eine weitere Personalie erweitert. Mit Hugo Magouhi präsentierte Uphusens Sportlicher Leiter Florian Warmer nun einen weiteren Neuzugang.

„Ich habe in der Vergangenheit schon oft mit Hugo in Kontakt gestanden. Daher bin ich froh, dass es nun endlich geklappt hat“, ist der 30-Jährige für Warmer genau das Puzzleteil, das im TBU-Kader noch gefehlt hat. Magouhi ist ein echter Box-Spieler und verfügt über reichlich Erfahrung aus höheren Ligen. Allein 81 Mal lief der Ivorer in der Regionalliga auf und erzielte dort neun Tore. Zudem stehen 25 Einsätze bei 18 Toren in der Oberliga Westfalen in seiner Vita. Zuletzt spielte Magouhi beim vom Ex-Uphuser Viktor Pekrul trainierten TuS Sankt Hülfe-Heede in der Bezirksliga Diepholz. „Viktor hat mich darüber informiert, dass sich Hugo verändern will, da ihm der Aufwand zu groß geworden ist. Da musste ich nicht lange überlegen und habe nach kurzer Rücksprache mit Trainer Christian Ahlers-Ceglarek sofort zum Telefonhörer gegriffen“, war Warmer die Freude über den Coup ganz deutlich anzuhören. „Hugo hat seine Torgefährlichkeit in den vergangenen Jahren bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Aber er kann auch auf der Zehn spielen, da er das nötige Spielverständnis mitbringt. Auch körperlich ist er ziemlich robust. Daher kann er für uns zu einem wichtigen Faktor werden.“ Mit Magouhi sieht Warmer den Kader nun gut aufgestellt und die Planungen so gut wie abgeschlossen. „Sollte mir zufällig noch ein Sechser für das Zentrum über den Weg laufen, würde ich aber nicht Nein sagen. Vielleicht haben wir ja noch einmal Glück.“ kc