Hülsens Justin Quiring trifft doppelt im Derby – 3:1

Von: Frank von Staden

Kurzzeitig an einem Punkt geschnüffelt, am Ende standen Fischerhudes Bezirksliga-Fußballer aber auch im Kreisderby beim SVV Hülsen auf verlorenem Posten und mussten sich mit 1:3 (1:1) geschlagen geben, „obwohl wir es über weite Strecken wirklich gut gemacht haben. Wir haben Hülsen teiweise arg ins Schwimmen gebracht, aber vielleicht zum falschen Zeitpunkt vor die Brust bekommen“, konstatierte da Fischerhudes Coach Vitaliej Kalteis später.

Hülsen/Fischerhude – Dem mochte Hülsens Trainer Lars Büsing später nicht widersprechen. „Ja, wir hatten zwar sehr viel Ballkontrolle, doch Fischerhude war durch einige Konter durchaus gefährlich, da wir sehr hoch gestanden haben. Aber das ist bei dieser Spielweise auch normal. Ich denke, unser Sieg geht absolut in Ordnung.“

Die Hausherren erwischten dabei einen optimalen Start, gingen nach 16 Minuten durch Justin Quiring, der einen Steckpass aus dem Mittelfeld verarbeiten konnte, früh in Front. Doch nur drei Minuten später durften die Wümme-Kicker jubeln, als Yannick Jeschke mit einem abgefälschten Schuss aus der Distanz zum Ausgleich traf. In der Folge verbuchten beide Teams einige Halbchancen, ging der SVV teilweise mit viel Risiko auf das zweite Tor. Der Weg dafür schien dann ab der 53. Minute geebnet, als Kevin Sammann gegen Hülsens durchstarteten Lasse Schmidt einen Tick zu spät kam und diesen nur per Foul stoppen konnte. Dafür sah der Fischerhude die Rote Karte. Kalteis: „Dennoch haben wir es danach wirklich gut gemacht.“ So war der TSV auch nach dem Hülsener 2:1 durch Justus Meyer, der aus dem Gewühl traf, nicht chancenlos. Jona Oesterling, Lukas Klapp als auch Jendrik Blanke hatten den erneuten Ausgleich per Konter auf dem Fuß. Doch auch den Gastgebern boten sich noch diverse Einschussmöglichkeiten. Allerdings fiel das erlösende 3:1 erst per Freistoß, den Quiring in einem alles in allem recht robust geführten Match mit seinem Treffer Nummer zwei ins Fischerhuder Netz zirkelte (87.).