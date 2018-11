0:3 – und Hülsens Jamieson fühlt sich verschaukelt

Drei Standards bringen Ottersberg Derby-Sieg / „Ich wurde gefoult – beide Elfmeter unberechtigt“

+ SVV-Aktivposten: David Röhnert (r.), der hier Ottersbergs Patrick Küsel aussteigen ließ. Hülsen verlor aber 0:3. J Foto: von der Eltz

Hülsen - Von Ulf von der Eltz. Jan Fitschen wollte sich zu den umstrittenen Entscheidungen nicht äußern. Der Trainer des TSV Ottersberg kümmerte sich lieber um die eigene Mannschaft: „Nachdem es durch die vielen Veränderungen zunächst nicht so gut geklappt hatte, zeigte mein Team in der zweiten Halbzeit die geforderte Steigerung, trat homogen auf und spielte auch vernünftig Fußball. Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Sein Gegenüber Marc Jamieson schwoll am Sonntag im Anschluss an das 0:3 (0:1) des SVV Hülsen im Bezirksliga-Derby indes die Zornesader: „Der Schiedsrichter hat dem Gast heute drei Tore geschenkt.“