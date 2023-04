Hülsens 2:0 in Unterzahl hält gegen Ippensen nicht – 2:2

+ © Privat Hülsens Kapitän Marcel Meyer sorgte mit einem Freistoß in den Winkel für das zwischenzeitliche 1:0 gegen Ippensen. © Privat

Der SVV Hülsen bleibt in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga weiterhin das Maß der Dinge: So konnte auch der bisherige Klassenprimus SV Ippensen die Schwarz-Weißen nicht bezwingen, durfte aber am Ende zumindest noch ein 2:2 (0:0)-Remis aus dem Kreis Verden mitnehmen, nachdem die Hausherren bis zehn Minuten vor Schluss noch mit 2:0 führten.

Hülsen – Und das in Unterzahl. Denn Justin Quiring handelte sich in der 64. Minute eine extrem dumme Gelb-Rote Karte bei einem eigenen Freistoß ein, den er für den Geschmack des Unparteiischen zu früh ausführte, und dieser zurückgepfiffen wurde. Das regte den Hülsener dermaßen auf, dass er erst Gelb und dann die Ampelkarte sah. Doch dieser Freistoß brachte dann die Hülsener Führung, denn Marcel Meyer jagte den ruhenden Ball knallhart in den Winkel – 1:0. Danach aber spielten fast nur noch die Gäste. Ein Entlastungskonter indes führte dann zum 2:0. So bediente der gerade eingewechselte Marvin Mell mustergültig den mitgelaufenen Bela Thölke, der eiskalt verwandelte. Danach aber drückte nur noch der Gast, der letztlich mit einem Doppelschlag durch Voigt Moreira (81./90.) zum 2:2 kam.

„Im ersten Durchgang aber waren wir wirklich bärenstark, haben die beste Hälfte der bisherigen Saison abgeliefert und gute Chancen durch Justin Quiring und auch Lasse Schmidt gehabt. Das war wirklich eine Top-Leistung. Nach der Gelb-Roten Karte aber war dann Ippensen schon überlegen und hat sich so den Punkt auch verdient“, urteilte später Hülsens Coach Uwe Bischoff.