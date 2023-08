Felix Wolf sichert SVV Hülsen 1:0-Sieg in einem grausamen Match

Von: Ulf Horst von der Eltz

Blieb in der hektischen zweiten Halbzeit eiskalt: Felix Wolf (rechts), hier im Duell mit Visselhövedes Rainer Kraatz, markierte Hülsens 1:0-Siegtreffer. © von der Eltz

Der SVV Hülsen quälte sich förmlich zu einem 1:0-Sieg zum Auftakt der Bezirksliga gegen den VfL Visselhövede. Dabei sahen die Fans drei Platzverweise, darunter zwei für die Gastgeber, sowie in Luca Bischoff einen kurzfristigen weiteren Neuzugang in der Startelf.

Hülsen – Nichts war mehr zu sehen von der Souveränität aus den Pokalspielen – aber für den SVV Hülsen reichte es am Sonntag trotzdem zu einem Auftaktsieg in der Bezirksliga. Die Elf der Trainer Uwe Bischoff und Lars Büsing setzte sich hauchdünn 1:0 (0:0) in einem über weite Strecken unansehnlichen Match mit drei Platzverweisen gegen den VfL Visselhövede durch. In der Startelf stand ein weiterer Neuzugang: Luca Bischoff, vom TSV Etelsen gekommener Offensivspieler.

Nachdem der Sohn des Trainers aus privaten Gründen beim Landesligisten ausgestiegen war, hatte ihn sein Vater zu einem Wechsel nach Hülsen überredet. „Luca wird aber nicht immer dabei sein, sondern nur auf Abruf. Schon am Mittwoch im Pokal gegen Ottersberg spielt er nicht mit“, erläuterte Uwe Bischoff.

Über das Duell mit dem VfL Visselhövede hätte der Vorwärts-Coach indes lieber den Mantel des Schweigens gehüllt: „Das war teilweise grausam und hatte mit Fußball nicht viel zu tun. So wie wir gespielt haben, kann es nicht unser Anspruch sein. Zufrieden sind wir nur mit dem Ergebnis.“

Gegen die destruktiv eingestellten Gäste fehlte dem SVV die vorher angemahnte Geduld, es wurde viel zu hektisch und ungenau nach vorne gespielt. In Hälfte eins verzeichnete der Favorit einige Halbchancen, lediglich bei Justin Quirings Schuss aus 18 Metern (3.) und bei Bischoffs Versuch aus spitzem Winkel (36.) musste VfL-Keeper Kregel ernsthafter eingreifen.

Rot für Koltonowski: „Habe mich geopfert“

Hälfte zwei wurde nicht besser, sondern teilweise sogar richtig ruppig. Zunächst sah Sebastian Koltonowski Rot nach Notbremse gegen Finn Vollmer (62.). „Ich bin weggerutscht, habe dann versucht ihn zu halten und unten getroffen“, akzeptierte der Innenverteidiger die Strafe: „Ich musste mich halt opfern.“ Trotz Unterzahl ging Hülsen in Führung: Einen langen Ball von Micha Langreder nahm Felix Wolf auf, gewann das Laufduell und schob eiskalt an Kregel vorbei zum 1:0 ein (67.).

In der überaus hektischen Schluss-Viertelstunde warf Schiri Kilian Braun zunächst Kregel mit Rot vom Platz (76.), der Schlussmann hatte den auf ihn zulaufenden Bischoff trotz des Abseitspfiffes brutal von den Beinen geholt. Mit der Ampelkarte ging noch Marcel Meyer (84.) – er soll seinen schnellen Gegenspieler im Laufduell gefoult haben. „Nur mit dem Oberkörper habe ich ihn berührt. Niemals eine Karte“, wetterte der Kapitän. Bela Thölke (80.) und Tjare Müller (90.+7) vergaben aussichtsreich den zweiten Treffer. So wirkte der Abpfiff wie eine Erlösung für Schwarz-Weißen.