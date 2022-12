Hülsens Coach Uwe Bischoff: „Es ist fünf vor zwölf“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sieht sein Team in Ritterhude gefordert: Hülsens Trainer Uwe Bischoff. © von der Eltz

Wichtiges Match für Bezirksligist SVV Hülsen: Die Bischoff-Elf tritt am Sonnabend (14 Uhr) bei der TuSG Ritterhude an. Im Duell mit dem 16. können sich die Vorwärts-Kicker keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

Hülsen - „Wir haben im Training ausreichend diskutiert, dass es fünf vor zwölf ist. Jetzt ist das Team gefordert“, nimmt Coach Uwe Bischoff kein Blatt vor den Mund.

Nur Marcel Meyer fehlt

Bei den herrschenden Wetterverhältnissen erwartet er ein Kampfspiel, in dem seine Schützlinge alles abrufen müssten: „Wir dürfen vor allem nicht wieder eine Halbzeit verschlafen wie zuletzt beim 2:3 in Sottrum.“ Die Hülsener können fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Marcel Meyer wird ihnen fehlen. Der Kapitän laboriert an einer Oberschenkelverletzung.