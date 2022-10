Hülsener Schaulaufen in Riede

Von: Frank von Staden

Einer der ganz wenigen Momente im ersten Abschnitt, in denen Hülsens Keeper Dennis Richter ein wenig in Bedrängnis kam. © von Staden

Herbe Klatsche für Fußball-Bezirksligist MTV Riede vor heimischer Kulisse gegen den SVV Hülsen: So bekamen die Hausherren beim peinlichen 2:7 (0:2) klar die Grenzen aufgezeigt.

Riede/Hülsen – Was für ein Schaulaufen des SVV Hülsen am Sonntag im Derby beim MTV Riede, den der Bezirksliga-Neunte mit einem 2:7 (0:2) knallhart ausknockte und krachend auf die Bretter schickte. Durch diese indiskutable Vorstellung rutschten die Blau-Weißen auf den letzten Tabellenplatz ab.

Noch lange nach Spielschluss herrschte bei Spielern, Trainern und Verantwortlichen des MTV im Mittelkreis des Rieder Segelhorstes Redebedarf. Denn der Auftritt gegen einen „normal“ aufspielenden SVV Hülsen glich einem Offenbarungseid. So waren die Gäste den Platzherren in allen Belangen überlegen, legten sogar mehr Laufbereitschaft an den Tag, riefen im Gegensatz zum MTV sämtliche Grundtugenden des Fußballs ab. „Bei uns hat nichts von dem geklappt, was wir uns vor dem Spiel und in der Halbzeit vorgenommen haben. Wir konnten einfach nichts umsetzen“, stöhnte später Riedes Coach Denis Schymiczek, der sich 30 Minuten vor dem Abpfiff selbst eingewechselt hatte, um zumindest etwas Ordnung im eigenen Mittelfeld zu schaffen. Das nämlich hoben die Hülsener völlig aus den Angeln, hatten in diesem Bereich in Marcel Meyer dann auch einen Dirigenten, dessen Taktstock alle Hülsener Akteure auf dem Feld ausnahmslos gehorchten. „Im ersten Durchgang haben wir Riede durch das Auslassen bester Torchancen noch im Spiel gehalten, spätestens nach den beiden schnellen Treffern nach der Pause war dann aber alles durch“, konstatierte da später Hülsens Übungsleiter Lars Büsing. Zum Gegner wollte der Coach dann wohl der Fairness halber nichts sagen. Das Wort „Klassenunterschied“ nahm Büsing bewusst nicht in den Mund.

Doch es war einer. Denn bei Halbzeit hätte es schon 0:4 oder gar 0:5 stehen können, wenn nicht müssen. So traf dann nur Justin Quiring zweimal ins Schwarze (11./43.). Tjare Müller ließ da noch zweimal glasklare Gelegenheiten ungenutzt. Das sollte sich nach Wiederanpfiff ändern. Binnen weniger Minuten war da die Messe für die einfach überforderten Gastgeber gelesen. Das 0:3 durch Justin Richter (47.) und 0:4 (52.) erneut durch Quiring wurde den Hülsenern dabei quasi auf dem Silbertablett durch individuelle Rieder Fehler serviert. Tjare Müller (67.) und Felix Wolf (77.) legten dann zum 0:6 nach. Von diesem Zeitpunkt an schalteten die Gäste zwei Gänge zurück und ließen die Partie nun austrudeln. So gelang dann dem eingewechselten Jannis Johanningmeier noch das 1:6 im Nachfassen (85.), ehe Marcel Meyer seine Bilderbuchvorstellung mit einem tollen Freistoßtreffer in den Knick aus 18 Metern krönte. (87.). Der Schlusspunkt blieb dem ebenfalls eingewechselten Rieder Sören Pachaly (89.) vorbehalten.