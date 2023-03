SVV Hülsen stillt seinen Hunger in Halbzeit zwei – 5:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Lasse Schmidt erzielte zwei Treffer beim Hülsener 5:0-Kantersieg über Anderlingen. © Verein

Dem SVV Hülsen ist die Revanche für das 2:6 aus der Hinrunde geglückt – und wie: Die Bischoff-Elf fegte am Sonntag den SV Anderlingen im Bezirksliga-Duell gleich mit 5:0 (0:0) vom heimischen Platz. Dabei stillten die Gastgeber ihren Torhunger erst in der zweiten Halbzeit, in der sie alle Treffer erzielten.

Hülsen - „Nach dem frühen 1:0 lief der Ball im zweiten Durchgang wie am Schnürchen, das Selbstbewusstsein war bis auf die Bank zu spüren“, freute sich Coach Uwe Bischoff. Doch er lobte auch die sattelfeste Abwehr, in der Manuel Schulz und Sebastian Koltonowski innen abräumten und Sean-Ramires Al-Kaledi sowie Justin Richter die Seiten dichtmachten.

Doppelpacker Lasse Schmidt eröffnet

Zweimal kamen die Anderlinger, die vor der Pause die bessere Mannschaft waren – Bischoff: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“ – trotzdem gefährlich durch: Brian Müller setzte die Kugel daneben und scheiterte am stark parierenden Jonas Menck. Für die Vorwärts-Kicker vergab Felix Wolf die beste Chance, als er freistehend den Keeper anschoss statt zu lupfen.

Kurz nach dem Wechsel eroberten die Hülsener die Kugel, Wolf spielte durch auf Lasse Schmidt – und der traf zum 1:0 ins kurze Eck (47.). Mit drei Buden innerhalb von acht Minuten machte die Heimelf alles klar: Bela Thölke (60.) nutzte einen Quiring Freistoß am kurzen Pfosten zum 2:0, Justin Quiring selbst legte zum 3:0 nach (65.), Schmidt traf nach Quiring-Flanke zum 4:0 (68.). Den Schlusspunkt setzte dann Wolf, dem eine Quiring-Ecke am ersten Pfosten ans Bein sprang – 5:0 (76.).