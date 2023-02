Hülsen: Wolf entscheidet auch gegen Verden II - 2:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Torschütze: Tjare Müller. © vst

Es geht weiter vorwärts mit dem SVV Hülsen: Nach dem heißen 6:4 beim 1. FC Rot-Weiß Achim vor Wochenfrist ließ die Büsing-Elf im nächsten Bezirksliga-Derby am Sonntag ein eher schmuckloses 2:1 (2:1) über den FC Verden 04 II folgen.

Hülsen – „Ein umkämpftes Spiel auf tiefem Geläuf, das wir am Ende verdient gewonnen haben. Die Punkte brauchten wir auch“, freute sich Coach Lars Büsing.

Ganz anders fiel die Reaktion naturgemäß bei Jan Twietmeyer aus – der Coach der Landesliga-Reserve musste sich nun auch im zweiten Match gegen seinen Ex-Verein geschlagen geben, nachdem das Hinspiel 0:1 ausgegangen war: „Ich bin enttäuscht von meiner Mannschaft. Wir haben keinen Zugriff gefunden, keine Zweikämpfe geführt und daher zurecht verloren.“ Seine Allerstädter hätten den Ball kaum über drei Stationen bekommen.

Tjare Müller sicher beim Strafstoß

Und bei fast jedem Verlust der Kugel wurden die Hülsener mit weiten Schlägen auf Felix Wolf gefährlich. Kein Wunder also, dass der Stürmer auch dieses Duell noch vor der Pause entschied: Ein Durchspiel in den Strafraum nutzte Wolf zum 2:1 (44.). „Natürlich ein glücklicher Zeitpunkt für uns“, konstatierte Büsing.

Die Platzherren waren bereits in der elften Minute in Führung gegangen. Lars Buhr legte Tjare Müller im Strafraum, der Gefoulte trat selbst an den Punkt und verwandelte zum 1:0. Auch der Ausgleich fiel per Strafstoß: Im Gewühl wurde Verdens Nick Zander umgerissen – und auch hier war der Stürmer selbst aus elf Metern zum 1:1 erfolgreich (37.). Nach 20 spielerisch noch einigermaßen ansprechenden Minuten seiner Truppe sah Büsing nur noch Kampf. Hülsen ließ nicht viel zu, lediglich Zander war einmal durch, scheiterte aber an Keeper Jonas Menck.

Twietmeyer: „Leistungsträger neben der Spur“

Im zweiten Abschnitt versuchte Verden, Druck aufzubauen, klare Chancen hatte der Gast indes nicht. „Zu viele Fehler. Unsere Leistungsträger waren heute neben der Spur“, monierte Twietmeyer. Gegenüber Büsing sah noch vergebene Konter durch Wolf und Müller.