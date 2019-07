Hülsen schaltet den Vorwärts-Gang ein

Hülsen - Von Ulf Von Der Eltz. Mehr frisches Blut geht kaum: Bei Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen nimmt gleich ein Dutzend Neuzugänge den Kampf um die Stammplätze auf. Ganz nach dem Geschmack von Coach Marc Jamieson: „Die größere Konkurrenz im Kader sorgte von Beginn an für richtig Dampf in den Einheiten. Man merkt, dass die Jungs wesentlich hungriger sind als zuletzt. Da herrscht plötzlich ein ganz anderer Wind. Und das war auch nötig.“

Ein klarer Plan also, nachdem die Endphase der vergangenen Saison im Prinzip so dahindümpelte und die Hülsener fast noch ärger in den Abstiegsstrudel gezogen worden sind. „Wir haben uns praktisch selbst ein Bein gestellt“, blickt der Übungsleiter zurück. Und hofft auf eine neue Zeitrechnung: „Der Kader ist jetzt sowohl quantitativ als auch qualitativ stärker besetzt.“ Was eine andere Zielsetzung zur Folge hat: Peilten die Schwarz-Weißen vor zwölf Monaten lediglich den Klassenerhalt an, soll es diesmal ein einstelliger Tabellenplatz werden.

Damit der auch erreicht werden kann, bekommt die Truppe des etwas anderen Vereins eine neue Marschroute an die Hand. „Da es im Training intensiver zur Sache geht, werden die Jungs künftig schneller sein und mehr Puste haben. Also stellen wir uns nicht mehr hinten rein, sondern wollen wesentlich offensiver agieren“, gibt Jamieson die Richtung vor. Der SV Vorwärts macht seinem Namen damit quasi alle Ehre und legt den Vorwärts-Gang ein.

In erster Linie trägt Felix Wolf die Verantwortung dafür. Der Mittelfeldmann aus der Niedersachsenliga-U19 des JFV Verden/Brunsbrock, der in früheren Jugendtagen schon das SVV-Trikot getragen hatte, gilt als äußerst schnell. Jamieson kurz und knapp: „Felix soll mit seinem Tempo aus der Zentrale heraus für Action sorgen.“ An seiner Seite fällt Muhamed Özer eine Führungsaufgabe zu. Beim Ex-Verdener schätzt Hülsens Coach, „die Erfahrung, die er dort und in Etelsen gesammelt hat.“ Tjare Müller (U19 Verden/Brunsbrock), Julius Brückner (eigene Reserve) sowie Wladislaw Legostaev (SV Hönisch), dessen körperliche Präsenz die Stärke im Eins-gegen-eins garantiert, sehen die Verantwortlichen als ideale Dampfmacher auf den Außenbahnen. Und in Max Dirani, der vergangene Saison für die SG Allertal (Kreisliga) und die FJSG Allertal (U19-Landesliga) mit Doppelspielrecht insgesamt 45 Tore erzielte, haben die Hülsener einen klassischen Mittelstürmer als Abnehmer. Bei allen neuen Gesichtern bleibt Kapitän Marcel Meyer indes der Leitwolf.

Sturm und Drang scheint also gesichert – in der Defensive sieht Jamieson Verbesserungsbedarf: „Abwarten wie sie sich in der anderen Taktik zurechtfindet. Schließlich wollen wir höher stehen.“ Den zu Ciwan Walsrode abgewanderten Innenverteidiger Sebastian Tsahuras, dessen Qualitäten Jamieson vermissen wird, ersetzt Björn Borkowski vom TSV Dauelsen. Ihm traut sein Coach eine tragende Rolle zu: „Obwohl er aus der Kreisliga kommt, strahlt er eine ungeheure Ruhe aus und könnte unser Abwehr-Turm werden.“ Die bisherigen Defensiv-Spezialisten erhalten Konkurrenz und müssen sich neu beweisen. Hinzu kommt, dass Sebastian Koltonowski in der Hinrunde wegen seiner anstehenden Hochzeit kaum zur Verfügung steht.

Schmerzen bereitet der Verlust von Keeper Björn Schnabel, der unerwartet zu Ciwan Walsrode wechselte. Zwar kehrt Bastian Rosilius, einer der besten Torhüter der Bezirksliga, zum SV Vorwärts zurück, geht aber als alleiniger Schlussmann in die Saison und darf sich somit nicht verletzten.