SVV Hülsen: Meister-Coach Ziad Leilo macht weiter

„Jetzt nicht im Stich lassen“

+ Bleibt: Ziad Leilo. J Foto: vde

Hülsen - Doppelte Feier beim SVV Hülsen: Durch die 1:4-Pleite von RW Achim am Mittwochabend in Thedinghausen stehen die Vorwärts-Kicker als Kreisliga-Meister fest. Ziad Leilo nahm vor Ort die Glückwünsche entgegen – und verkündete gleichzeitig für einige überraschend, dass er Hülsen auch in der Bezirksliga trainiert: „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich aufhören wollte. Doch ich konnte Team und Verein, die seit fünf Jahren um den Aufstieg gekämpft haben, in dieser Situation einfach nicht im Stich lassen. Ich habe es mir daher anders überlegt. Und mit dem Titel ist es auch an der Zeit, es zu verkünden.“ Leilo sei froh, dass auch die meisten Leistungsträger bereits fest zugesagt haben und zeigte sich „voll davon überzeugt, in der Bezirksliga eine schlagkräftige Mannschaft an den Start zu bringen.“