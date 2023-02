SVV Hülsen II: Trainer Koray Vurus und Co Frank Flegel hören im Sommer auf

Von: Björn Drinkmann

Koray Vurus © Privat

Der SVV Hülsen II muss im Sommer einen neuen Coach suchen. Koray Vurus, in seiner dritten Spielzeit an der Seitenlinie, wird das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga dann genauso verlassen wie Co-Trainer Frank Flegel.

Hülsen - Der 33-jährige Vurus hatte die Hülsener vom Abstiegsplatz in der 1. Kreisklasse mit kleinen Umwegen in die Kreisliga geführt. „Zunächst wurde die Saison 2020/2021 ja coronabedingt abgebrochen, aber im zweiten Anlauf haben wir es im Juni 2022 dann doch geschafft“ blickt Vurus auf seinen größten Erfolg als Trainer zurück.

Koray Vurus arbeitet an C-Lizenz

Zurzeit arbeitet er an seiner C-Trainer-Lizenz. „Daher wäre es auch nicht so dramatisch, wenn ich nicht sofort eine neue Aufgabe finden würde. Aber generell bin ich ab dem Sommer absolut dazu bereit,“ erklärt Vurus.

Personelle Probleme zu groß

Die Gründe, warum es in dieser Saison in der Kreisliga noch gar nicht rund läuft, bezeichnet er als vielschichtig. „Wir hatten und haben durchgehend eine lange Verletztenliste. Dazu konnten sich einige meiner Leistungsträger wie Dennis Richter, Lasse Schmidt oder Tim Gottschalk in der ersten Mannschaft etablieren. Das freut mich natürlich ganz klar, auch wenn sie uns im harten Abstiegskampf sehr fehlen,“ so Vurus. Verabschieden würde er sich natürlich gerne mit dem Klassenerhalt.