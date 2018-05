SVV Hülsen bleibt in der Bezirksliga

Hülsen - Die Erleichterung – sie war Ziad Leilo nach dem vorzeitigen Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga dank des torlosen Unentschiedens beim SV Pennigbüttel ganz deutlich anzuhören. „Das ist schon ein enormer Druck, der da von uns abfällt. Denn jetzt können wir ganz locker in das abschließende Nachholspiel gegen Langwedel-Völkersen gehen“, blickte der Coach des SVV Hülsen schon mal voraus. Gleichzeitig gab Leilo auch schon zwei Abgänge bekannt, denn Benjamin Bauer (Bassum) und Hammat Turgay (FC Verden 04 II) verlassen den SVV zur kommenden Saison.

In Pennigbüttel hatten die Gäste aus Hülsen ganz gut in die Partie gefunden. Dabei hatte Kapitän Marcel Meyer gleich zweimal (13./24.) die mögliche Führung auf dem Fuß. Allerdings fand er jeweils seinen Meister im starken Torhüter der Gastgeber. „Danach haben wir dann hinten dicht gemacht und auf Konter gelauert. Dabei sind wir dann mitunter auch ganz schön unter Druck geraten“, zollte Leilo der Leistung der Gastgeber seinen Respekt. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal richtig hektisch. In der 88. Minute klatschte ein Schuss des SV nur an die Latte, ehe Ahmed Leilo einen Schuss von der Linie kratzte und zum Abschluss Torhüter Bastian Rosilius (90.+1) noch einmal zu einer Glanzparade gezwungen wurde. Doch zu diesem Zeitpunkt war der Klassenerhalt ob der anderen Ergebnisse längst in trockenen Tüchern und die Party hatte längst begonnen. J kc