HSG Verden-Aller – neues Mekka des Beachhandballs

+ © Albrecht Jubel nach dem Shoot-Out: Verden-Allers B-Jugend holte den fünften DM-Platz. © Albrecht

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Lakemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mächtig viel Lob heimsten die Organisatoren der Deutschen Jugend-Meisterschaft im Beachhandball ein. Die Anlage der HSG Verden-Aller in Eitze wurde sprichwörtlich zum neuen Mekka des Beachhandballs. Unterdessen lebt der 15-jährige Allerstädter Luke Fechner weiter seinen Traum von der Handball-Bundesliga im Talentschuppen der TSV Hannover-Burgdorf.

Eitze – Am Ende des Tages standen die vier Deutschen Meister im Jugendhandball fest. Und alle waren sich einig, dass die besten Mannschaften die Titel abgeräumt hatten – die die U18 männlich der Beach Tigers aus Geislingen, Young Guns Ohana Arsten (beide A-Jugend) sowie der THC EhDrin! (aus Bayern) und das Auswahlteam Bremen/Niedersachsen (beide B-Jugend). „Das Niveau ist in der Summe gestiegen, viele Protagonisten werden wir sicher in den Nationalteams wiedersehen. Vom Veranstalter war dies eine perfekte Ausrichtung“, befand Herren-Nationaltrainer Marten Franke, der die Meisterehrung gemeinsam mit Verdens Niels Blatt vornahm.

„Vom Veranstalter eine perfekte Ausrichtung“

Als krönender Abschluss stand das spannende Finale zwischen den Gastgebern Beach Ballas der HSG Verden-Aller mit Nationalspielerin Paula Binder gegen die Young Guns Ohana (hawaianisch für erweiterte Familie) Arsten in der weiblichen U18 im Blickpunkt. Vorher hatte Verdens Keeperin Mina Kruse, die im Finale der stark auftrumfenden Anabel Malz den Vortritt überließ, noch orakelt: „In der Vorrunde haben wir gegen Ohana gesiegt. Warum nicht auch jetzt“.

Nach einer vermeintlich sicheren 14:8-Führung für Verden stand nach zehn Minuten ein 16:18. Nach diesem verlorenen Satz kamen die Beach Ballas aus Verden wie Phönix aus der Asche und zwangen die Südbremer ins Shoot-Out. Dort schien das Team von Coach Juri Wolkow die Kräfte zu verlassen – 1:2 nach Sätzen. Der Trainer befand: „Mein Team hat sich nichts vorzuwerfen, Arsten hatte dieses Mal das Quäntchen Glück auf seiner Seite.“

+ Luke Fechner © Lakemann, Björn

Zwei Spiele zuvor hatten sich die Verdener Jungs immerhin den fünften DM-Platz, nach umkämpften 2:1 Sätzen gegen die Nordlichter vom HC Bremen, gesichert. Im Shoot-Out wurde der erhoffte Erfolg, nicht zuletzt durch einen glänzend aufgelegten Keeper Tobias Malz, der sich mit Torwartkollege Henning Kopmann glänzend ergänzte, eingetütet. Mit beweglicher Abwehrleistung wurde der Grundstein gelegt. Im Shoot-Out blieben die von Björn Fechner gecoachten Allerstädter mit dem wieselflinken Läufer Jan Beuße im packenden Sudden Death siegreich. Nicht umsonst setzte Beuße die letzte Bude – Keeper Malz parierte den letzten Ball und merkte an: „Der Druck war natürlich da. Doch wir haben bewiesen, dass wir mit den besten deutschen Teams mithalten können.“

Im neuen Mekka des Beachhandball trafen stattliche 31 Teams aufeinander, die sich größtenteils packende Partien lieferten. Stellvertretend für Beach-Koordinator Pfänder fand Fynn Mosel aus Oyten die passenden Worte für den Ausrichter DHB: „Der Beachhandball Jugend hat wieder einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht.“

Luke Fechner bereits für Jugend-Nationalteam gesichtet

In Zukunft wird sich im Hause Fechner in Verden einiges ändern. Grund: Sohn Luke will unbedingt in die Handball-Bundesliga. Um zunächst mal Landesauswahl zu spielen, muss er in der höchsten Jugendspielklasse angreifen. Was lag da näher, als zum TSV Hannover-Burgdorf zu wechseln, wo seinerzeit schon Vater Björn in der 2. Liga aktiv gewesen war? Das ist dem 15-Jährigen aber noch lange nicht genug. Neben seinen zwei Einheiten beim Bundesliga-Nachwuchs ist er weiter bei drei Einheiten seines Stammklubs HSG Verden-Aller am Start.

Zudem wird er in zwei Individualeinheiten (Kraft und Athletik) bei Vater Björn fit gemacht für den Sprung in die Bundesliga sowie die Nominierung für die Jugend-Nationalmannschaft, für die er bereits gesichtet wurde. Ein richtiges Brett für den Domgymnasiasten, der zu den Einheiten in die Landeshauptstadt per Zug fährt. „Für Burgdorf hat er ein Zweitspielrecht und dort trainiert er in der B-Jugend. Die Option in der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft mitzutrainieren, besteht auch“, verrät Vater Björn stolz.