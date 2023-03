HSG Verden-Aller: Kevin Bröcker verletzt raus beim 35:38

Von: Ulf Horst von der Eltz

Musste nach 50 Minuten verletzt vom Feld: Verdens zwölffacher Torschütze Kevin Bröcker. Archiv © Albrecht

Für Handball-Landesligist HSG Verden-Aller wird es im Kampf gegen den Abstieg immer enger: Die Schaffeld-Sieben kassierte am Sonnabend gegen die SG Luhdorf/Scharnebeck eine 35:38 (19:22)-Heimpleite und verharrt mit acht Punkten auf dem zehnten Rang.

Verden - Hinzu kommt, dass sich Leistungsträger Kevin Bröcker in der 50. Minute erneut am Fuß verletzte, das Feld verlassen musste und auch am kommenden Wochenende nicht spielen kann. „Daher versuchen wir, das Match in Eyendorf zu verlegen“, meinte Coach Oliver Schaffeld. Offen bleibt, ob der Tabellenelfte in diesem wichtigen Kellerduell auf den Wunsch eingeht.

Schaffeld sieht zwei Gesichter

Im Duell mit Luhdorf zeigten die Allerstädter zwei Gesichter. In der ersten Halbzeit verteidigte das Team schwach, kassierte aufgrund ausbaufähiger Rückwärtsbewegung viele leichte Treffer. „Wir waren nicht schlechter, aber einfach nicht wach und präsent genug“, monierte Schaffeld. So hieß es zur Pause 18:22.

Als Verden in Hälfte zwei trotz in dreifacher Unterzahl nur einen Treffer zum 24:29 (45.) kassierte und danach zum 29:29 ausglich (48.), schien die Aufholjagd Erfolg zu haben. „Wir haben in dieser Phase gut verteidigt und vorne clever unsere Dinger ausgespielt“, lobte Schaffeld.

Jalte Röpe sticht in Endphase als Joker

In den letzten Minuten verlor die Heimsieben jedoch wieder den Zugriff, vergab klare Chancen und lag dann entscheidend 30:35 (56.) hinten. In der Schlussviertelstunde gab Rechtsaußen Jalte Röpe aus der Zweiten einen starken Joker und markierte vier Treffer. Dennoch verlor Verden-Aller das Match mit vielen Zeistrafen 35:38.

Tore: Wischmann (1), Wolkow (4), Bröcker (12/6), T. Härthe (4), Röpe (4), Ahrens (6), Otto (4).