Tag der Handballjugend: HSG Verden-Aller glänzt als Ausrichter

Von: Björn Lakemann

Gleich zwei Daverdener Spielerinnen können Verdens Geburtstagskind Lisa Koppermann nicht stoppen. © Lakemann

Jede Menge strahlende Gesichter gab es beim Tag der Handballjugend in Verden.

Verden – Lange Zeit war nicht gesichert, ob der Tag der Handballjugend der Handball Region Mitte Niedersachsen (HRMN) auch stattfinden würde. Erst einen Tag vor der Deadline hatte sich die HSG Verden-Aller bereit erklärt, das Event auszurichten. Und die Allerstädter präsentierten sich als hervorragender Gastgeber. Nicht nur das Wetter spielte mit, sondern auch der Ablauf klappte reibungslos.

Insgesamt galt es 18 Spielrunden mit jeweils 16 Minuten zu absolvieren. Dabei entwickelten sich auf vier Spielfeldern sowie zwei Spielfeldern mit abgehängten Toren für die Minis und Maxis tolle Begegnungen. Nicht von ungefähr strahlte HRMN-Spieltechniker Mario Wittenberg strahlte dann auch mit der Sonne um die Wette vom Kommandowagen: „Von 41 gemeldeten Mannschaften haben 40 den Weg nach Verden gefunden. Das ist die beste Teilnehmerquote seit langer Zeit.“ Dafür, dass nur eine abgespeckte Veranstaltung ausgetragen wurde, war es ein fantastischer Handballtag mit vielen Highlights und Emotionen auf dem von vielen Zuschauern bevölkerten Sportplatz in Borstel. Einen besonderen Tag erlebt dabei Lisa Koppermann von der weiblichen D-Jugend des Ausrichters. Denn die junge Halbrechte der HSG Verden-Aller feierte ihren zwölften Geburtstag.

Bedingt durch die vorgeschriebenen offensiven Deckungsformen hatten die Angreifer an diesem regenfreien Tag oftmals freie Bahn. Dennoch wurden auch immer wieder die Torhüter zu Helden, wenn sie einen Gegenstoß parieren konnten. Die Fans und Teams, die gerade nicht im Einsatz waren, hatten jede Menge Spaß. So skandierten auf dem Boden sitzende Protagonisten des Gastgebers auf dem Sportplatz in Borstel lautstark: „Auf gehts Verden, kämpfen und siegen.“ Das klappte allerdings nur bedingt.

Lassen ihrer Freude freien Lauf: Die Sieger der D und C-Jugend. © Lakemann

Bei der weiblichen C-Jugend forderte der TSV Daverden im Endspiel den favorisierten TV Sottrum. Unmittelbar vor Ende der Partie hatte das Team von der Wieste mit 12:8 den Sieg schon lange in der Tasche. Kurz vor dem Ende sorgte Sottrums Torhüterin Hanna Dabisch dann für die Krönung. Zunächst parierte sie einen Strafwurf, ehe sie sich den folgenden Nachwurf in spektakulärer Manier abwehrte.

Im Anschluss stand der zweite Teil der Siegerehrung auf dem Programm, da die Minis und Maxis sowie die E-Jugend ihre Ehrungen bereits bekommen hatten. Tanja Hoffmann, erste Vorsitzende der HRMN, nahm die Ehrungen vor und wurde dabei von Jugendwartin Laura Hoffmann unterstützt. Neben den obligatorischen Medaillen erhielte jedes Team auch noch eine Getränkekiste. „Die müsst ihr jetzt abtransportieren“, schmunzelte Tanja Hoffmann.

Stolz präsentieren die Minis, Maxis und E-Jugendlichen ihre Medaillen. © Lakemann

Beim nächsten Tag der Handballjugend 2024 könnten die HSG Verden-Aller erneut als Ausrichter auf dem Sportgelände in Borstel fungieren. Denn neben den bei dieser Veranstaltung genutzten sechs Feldern haben die Allerstädter auch noch die Möglichkeit für weitere Mini- und Maxifelder auf einem Nebenplatz in petto. Somit sind es beste Voraussetzungen für ein noch größeres Event im kommenden Jahr.