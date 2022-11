HSG Verden-Aller findet keinen Zugriff beim 29:45

Von: Ulf Horst von der Eltz

Nur die Hälfte der Spielzeit auf der Platte – aber Kevin Bröcker markierte neun Treffer. Archiv © Albrecht

Abreibung für die HSG Verden-Aller: In der Handball-Landesliga kassierte das Team von Oliver Schaffeld ein 29:45 (12:23) beim VfL Horneburg.

Verden – „Die Abwehr stand in der ersten Hälfte katastrophal. Wir haben überhaupt keinen Zugriff gefunden“, nannte der Coach den Hauptgrund für das deutliche Ergebnis.

Juri Wolkow muss verletzt raus

Hinzu kam, dass der angeschlagene Kevin Bröcker pro Halbzeit nur 15 Minuten agieren konnte und Juri Wolkow kurz nach der Pause (35.) mit einer Verletzung am Sprunggelenk passen musste. Seine Lücke füllte Sascha Genee gut aus. Im halblinken Rückraum bot Hannes Otto aus der Zweiten eine passable Leistung.

Nach zwölf Minuten führte Horneburg schon 10:3, Schaffeld sah sich zu einer Auszeit gezwungen: „Mit dem Tempo und dem Rückraum des VfL sind wir überhaupt nicht klargekommen.“ Wesentlich besser wurde es jedoch nicht, sodass die Partie zur Pause beim 23:12 für die Heimsieben praktisch gelaufen war.

In Hälfte zwei etwas besser

In Hälfte zwei nahmen die Verdener den Shooter des VfL aus dem Spiel, damit wurde die Abwehr konstanter. Horneburg blieb aber weiterhin das bessere Team. Um noch näher heranzukommen, leisteten sich die Gäste zu viele Fehler, spielten die Angriffe manchmal nicht vernünftig zu Ende. Dennoch konnten sie im Aufbau mehr überzeugen als noch vor der Pause, daran müsse die HSG in den nächsten Partien anknüpfen. Schaffeld: „29 eigene Treffer sind ja in Ordnung.“

Tore HSG Verden-Aller: Jäger (8), Otto (3), Fechner (4), Genee (4), Bröcker (9/2), Wischmann (1).