Hoßfeld und Völker glänzen gegen Werder – 3:8

Holtum (Geest) - Das Ergebnis ist klar – aber die Tischtennis-Damen des TSV Holtum (Geest) verkauften sich prima. „Es hätten durchaus auch mehr Punkte herausspringen können“, bilanzierte Mannschaftsführerin Corinna Völker nach dem 3:8 im Landesliga-Duell mit dem SV Werder Bremen. Vor allem, wenn Susanne Hoßfeld im unteren Paarkreuz aufgestellt worden wäre – aber da Birte Wacker passen musste, rückte die Linkshänderin nach oben. Und für Ersatzfrau Ulrike Delventhal aus der Dritten – die Reserve spiele gleichzeitig – blieb erwartungsgemäß gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter nicht viel zu holen.

Etwas Glück fehlte Meier/Völker gegen Prokovskaya/Döhl. Mit 6:3 führten die Holtumerinnen im fünften Satz, machten aber keinen Punkt mehr und unterlagen 6:11. „Wir haben nicht schlecht gespielt, aber mit Prokovskayas Vorhand-Noppe besaßen wir unsere Probleme. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen“, berichtete Völker. Das 1:3 von Hoßfeld/Delventhal gegen Grensemann/Peper war ebenfalls von knappen Sätzen gekennzeichnet.

Im Einzel verlor Anja Meier in drei engen Durchgängen gegen Birte Grensemann. Hoßfeld nahm dann Tatiana Prokovskaya zwar einen Satz ab, aber die überragende Landesliga-Spielerin – noch ohne Saisonniederlage – kann halt immer noch eine Schippe drauflegen und gewann noch sicher. Corinna Völker tat sich mit ihrer Favoritenrolle gegen Jessica Döhl äußerst schwer und gewann nach 1:2-Rückstand erst im fünften Durchgang mit 11:7.

Dafür glänzte die Mannschaftsführerin im Duell mit Sarah Peper. „Wir haben beide eine ähnliche Spielweise, wobei Sarah etwas variabler in ihren Aufschlägen ist. Bei mir sah es so aus, als würde ich mit meinem Service immer die Punkte abgeben. Darüber haber wir schon geschmunzelt“, so Völker. Den ersten Satz gewann die Holtumerin 19:17, am Ende hatte sie im besten Match des Tages 3:1 die Nase vorn. Eine Klasse-Leistung zeigte auch Susanne Hoßfeld gegen Grensemann, mit dem 3:0 holte sie den dritten Zähler. J vde