Horeis entfacht das Fischerhuder Feuer neu

Aufregung im Hülsener Strafraum, doch Fischerhudes Jan Kuper (23) bekommt das Leder nicht unter Kontrolle.

Mit neuem (Aushilfs-)Trainer völlig „on fire“: Der TSV Fischerhude-Quelkhorn präsentierte sich am Sonntag im Bezirksliga-Derby von einer schon verschollen geglaubten Seite und erspielte sich mit unbändigem Willen vor heimischer Kulisse ein 2:2 (1:2) gegen einen spielerisch eigentlich stärkeren SVV Hülsen.

Fischerhude/Hülsen – Nach einer turbulenten Woche sendete der TSV Fischerhude-Quelkhorn am Sonntag im Bezirksliga-Derby gegen einen eigentlich spielerisch reiferen SVV Hülsen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf und kam am Ende zu einem nicht einmal unverdienten 2:2 (1:2). Dabei legten die Hausherren Tugenden an den Tag, die sie einst ausgezeichnet hatten, die aber irgendwann im Laufe der vergangenen Rückserie verloren gingen und nun von Aushilfstrainer Stefan Horeis wiedergefunden wurden. Der hatte nach dem Rücktritt des Trainer-Duos Warnke/Becker das Training und dann auch den Part an der Linie gegen Hülsen übernommen, will diesen Job aber (vorerst noch) nur auf Zeit wissen. „Unser Matchplan ist aufgegangen. Mir war es dabei vor allem wichtig, dass die Mannschaft eine Botschaft sendet. An sich selbst, an das Umfeld – dass sie noch lebt! Durch ihren großen Willen hat sie sich selbst bewiesen, dass in dieser Liga mit Leidenschaft sehr, sehr viel geht. Wir haben versucht, es richtig ekelig in diesem Spiel zu machen. Und das ist uns gelungen. Wichtig ist jetzt, dass die Jungs schnell begreifen, dass es nur so gehen kann“, konstatierte Horeis, der zudem ja auch noch Torwarttrainer beim Ligakonkurrenten FC Worpswede ist, aber in Fischerhude lebt und dessen Sohn in der Wümme-Elf spielt. „Stimmt. Fischerhude hat es kämpferisch bis an die Grenze getrieben. Wir waren leider so dumm uns darauf einzulassen und haben das Spielerische irgendwann vergessen. Vor allem im zweiten Durchgang, in dem wir nur noch wenig hinbekommen haben“, schüttelte Hülsens verletzter Kapitän und Kopf des Teams, Marcel Meyer, nach dem Abpfiff den Kopf. So sah es auch Hülsens Coach Lars Büsing: „Fischerhude hat sich den Punkt sogar verdient. Aber auch nur, weil wir unsere spielerische Linie verlassen haben!“

Horeis entfachte schon vor der Partie das Feuer neu bei den Gastgebern, redete sie das ganze Spiel stark und nahm taktisch kleine Veränderung vor. So ließ er unter anderem den angeschlagenen Jan Schröder in vorderster Front frei agieren. Und der wusste die Hülsener Deckung durchaus zu beschäftigen. Zwar brachte der allererste Hülsener Angriff durch Tjare Müller (3.) früh das 1:0 für den Gast, doch nur wenig später gelang Jendrik Blanke nach feinem Zuspiel von Schröder schon der Ausgleich (5.). Kilian Grimm hätte danach zwingend auf 2:1 stellen müssen, drückte das Leder aber aus nur einem Meter vielleicht auch etwas zu überrascht übers Tor. Waren schon dem ersten Fischerhuder Gegentreffer klare Stellungsfehler vorausgegangen, so stellte sich die ansonsten aber doch stabil wirkende TSV-Deckung auch beim 1:2 durch Justin Quiring nicht gerade vorteilhaft an (13.). Danach aber bissen sich die Platzherren mehr und mehr in die Partie, folgten strickt den horeischen Anweisungen und verursachten so ein stetig steigendes Hadern beim SVV, der dann nach dem Wiederanpfiff schnell das 2:2 durch Justin Sammann nach Klee-Freistoß (54.) schlucken mussten. Danach verflachte die Partie total.