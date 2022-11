Horeis: Ein Trainer nur für gewisse Stunden?

Von: Frank von Staden

Gegen den SVV Hülsen arbeitete Stefan Horeis die Seitenlinie des Fischerhuder Platzes regelrecht ab. © von Staden

Auch gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck wird Stefan Horeis noch auf der Fischerhuder Bank sitzen. Er selbst tituliert und sieht sich (noch) als Interimscoach, das Umfeld und die Mannschaft allerdings würde ein Bleiben des 56-Jährigen begrüßen.

Fischerhude – Eines ist Stefan Horeis ganz bestimmt: bodenständig. Fischerhuder durch und durch. Auch wenn der gebürtige Grasberger erst spät an die Wümme zog, als er die Fußballstiefel schon längst an den Nagel gehängt hatte. Den Werdegang des neuen Heimatklubs verfolgte er stetig, brachte sich hier und dort bei einigen Aktionen ein und „spielte“ auch mal Torwarttrainer. Nun aber ist er der Feuerwehrmann nach der Ära der beiden ausgeschiedenen Bezirksliga-Trainern Warnke/Becker.

Und geht es nach den Alten am Spielfeldrand, den Fischerhuder Legenden, wie sie sich manchmal selbst scherzhaft nennen, „dann ist er jetzt genau der Richtige. Der, den unsere Erste jetzt braucht, um wieder in die Spur zu finden“, ist da Oldie Harry Klee überzeugt. Von den anderen „Experten“ erhält er zustimmendes Kopfnicken während der Halbzeitpause im Heimspiel gegen den SVV Hülsen (2:2). Es ist das Spiel Nummer eins, das Horeis am Sonntag gecoacht hat. Eins, zwei – vielleicht auch drei dürften eventuell folgen. „Auf mehr habe ich mich nicht eingestellt. Ich habe jedenfalls Julian (Anm. d. Red.: Fischerhudes Fußball-Boss Julian Kallhardt) klar gesagt, dass er in der Suche nach einem neuen Coach nicht nachlassen soll“, verrät der 56-Jährige, der als Trainer beileibe nicht unbeleckt ist. In den 1990ern erst Spielertrainer beim TSV Ottersberg II, dann den TSV Wilstedt aus der 1. Kreisklasse geführt und zu einem Spitzenteam der Kreisliga geformt. Und danach folgte eine 14-jährige Tätigkeit als Co-Trainer des SV Werder Bremen III „zu einer Zeit, als die U21 noch als die Talentschmiede des Bundesligisten galt“, so Horeis.

So wusste der „Sportler durch und durch“ natürlich genau, wie er den schlingernden Wümme-Kahn gegen den eigentlich stärker besetzten SVV Hülsen schnell wieder flott bekommen würde. Wie ein stets zum Sprung bereiter Tiger arbeitete Horeis die Seitenlinie ab, 90 Minuten immer verbal auf Ballhöhe. All seine Aktionen trieb die Fischerhuder Elf letztlich zu einem Punktgewinn nach zweimaligem Rückstand. Einige Wochen zuvor noch wären die Köpfe bei den Wümme-Kickern spätestens nach dem 1:2 Richtung Boden gegangen. Horeis: „Das Ding ist bloß, dass ich den Schabernack, den Voodoo-Zauber, den ich da am Sonntag abgezogen habe, nicht jede Woche wiederholen kann. Das wird recht schnell unglaubwürdig und sinnlos. Gegen Hülsen war es okay, da haben die Jungs alles, was wir im Vorfeld besprochen haben, unglaublich gut umgesetzt und so dem Gegner spätestens bei Halbzeit schon den Spaß am Fußball genommen. Fast jeder Spieler hat da an seinem Niveaulimit gespielt. Und so wollen wir es auch am kommenden Sonntag in Osterholz versuchen. Wichtig ist, dass wir weiter als Team auftreten. Denn Team schlägt Talent war immer mein Leitspruch. Man kann eine Menge Punkte durch Teamspirit holen!“

Vor, während und nach dem Spiel traf der 56-jährige Interimscoach Stefan Horeis merklich den Nerv der gesamten Mannschaft. © von Staden

Vor allem Jan Schröder hob der 56-Jährige später hervor. Denn der Leistungsträger quälte sich trotz starker Knieprobleme so lange er konnte über den Platz, war als Speerspitze im Angriff eine echte Waffe. „Dass er das so nicht mehr lange hinbekommen wird, muss jedem einleuchten. Aber er opfert sich quasi für die Mannschaft, da ziehe ich nur den Hut“, so der Interimscoach, der sich mit dem leicht süffisanten Spruch „Ein Trainer für gewisse Stunden“ durchaus anfreunden kann. Und diesen auch noch gleich ausbaut, indem er augenzwinkernd anfügt: „Wenn Julian dann einen geeigneten Mann gefunden hat, biete ich ihm schon jetzt gern meinen Escortdienst als Unterstützung an!“

Doch im Grunde hoffen die meisten im Umfeld des TSV Fischerhude-Quelkhorn, dass Stefan Horeis auch nach der Winterpause an der Linie des Wümme-Klubs stehen wird. Dann würde der ein oder andere der „Fischerhuder Legenden“ sicherlich eine kleine Feier veranstalten. So, wie am vergangenen Sonntag nach dem 2:2, als die Mannschaft dieses Remis quasi wie eine Meisterschaft feierte. Mit den Fans und in der Kabine. Einfädele und Mitorganisator dieser Spontanfestivität: Stefan Horeis.

Auch so ein Ding, das nicht nur bei den Spielern mächtig Eindruck gemacht haben dürfte.