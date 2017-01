Hoppe: „Bin kein Heilsbringer“

Linkshänder kehrt zur SG Achim/Baden zurück

+ © Björn Lakemann Wieder zurück bei der SG Achim/Baden: Linkshänder Daniel Hoppe. © Björn Lakemann

Achim - Von Björn Lakemann. Willkommene Verstärkung für die Handballer der SG Achim/Baden: In Daniel Hoppe kehrt ein bekanntes Gesicht an die Weser zurück. Der 31-Jährige rockte zu seiner Glanzzeit mit Tobias Naumann, dem jetzigen Coach des Oberliga-Teams, die 2. Bundesliga.

„Ich bin nach meinem Abschied immer im Dunstkreis einiger SG-Spieler gewesen. In den letzten drei Jahren bin ich jedoch 30 Mal nach China und zurück geflogen. Jetzt bin ich zurück und will erstmal wieder reinkommen“, stellt der Linkshänder klar, der mit 197 Zentimetern über Gardemaß verfügt. Bei seinem beruflichen Engagement im Reich der Mitte hätte er gelernt sich auf andere einzustellen. Das könne ihm hier helfen.

So sei nach intensiven Gesprächen mit Reservetrainer Karsten Krone zunächst mal ein Engagement in der Landesliga-Zweiten angedacht. „Seinen Spielerpass haben wir immer noch in unserer Mappe. Daniel nimmt langsam Fahrt auf und könnte schon im Februar eine Option sein“, verdeutlicht Krone, der selbst für den TSV Verden in der Zweiten Liga am Ball war. Hoppe sieht seine körperliche Präsenz, seine Wurfkraft sowie die Vorzüge eines Linkshänders als besondere Waffen an. Zudem komme er langsam in ein Alter, in dem er mit seiner Erfahrung noch einiges beschicken könne.

Der bei einem schwäbischen Autobauer seit 2013 in der Rohbau-Logistik tätige Hoppe, der in Achim unweit eines Fitnessstudios wohnt, beginnt am 1. Februar fest mit seinem beruflichen Engagement in Bremen. Die Handballstiefel hat der baumlange Linkshänder zuletzt für den Landesligisten HSG Böblingen/Stuttgart geschnürt. „Dort sehe ich ein etwas höheres Niveau als hier. Ich habe aber aufgehört, weil ich nur unregelmäßig trainieren konnte“, hofft Hoppe, dass ihn der routinierte Karsten Krone wieder in die Spur bringt.

Auch Einsätze in der Oberligatruppe unter Regie seines alten Mitstreiters Naumann seien durchaus denkbar. „Allein bedingt durch die Geschichte der SG Achim/Baden müsste mindestens ein Spitzenplatz in der Obderliga drin sein. Mittelfristig sollte der Verein in der Lage sein, an die Tür zur Dritten Liga zu klopfen“, lobt der Achimer die absehbaren Erfolge durch die starke Jugendarbeit.

Für Daniel Hoppe sei es wichtig, seine Balance zu finden – auch im Handball. „Denn nur als Team kann man etwas bewegen, man sollte sich auf seine eigene Stärken besinnen“, verdeutlicht der SG-Rückkehrer seinen Sportsgeist. Im gleichen Atemzug warnt der Kanonier aber vor zu hohen Erwartungen: „Ich bin kein Heilsbringer.“