Holtums TT-Damen feiern Bezirksliga-Titel

Von: Kai Caspers

Teilen

Meister mit dem TSV Holtum: Christiane Kuhnt. © häg

Nach dem Titelgewinn in der Tischtennis-Bezirksliga ist noch nicht geklärt, ob die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) den Aufstieg in die Bezirksoberliga auch wahrnehmen werden.

Holtum (Geest) – Am Ziel: Im letzten Saisonspiel sicherten sich die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) durch ein 7:3 beim TuS Huchting die Meisterschaft in der Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksoberliga. „Aktuell ist aber noch nicht ganz klar, ob wir überhaupt aufsteigen wollen“, erklärte Mannschaftsführerin Christiane Kuhnt. „Denn in der höheren Liga sind vier Spielerinnen Pflicht. Und das bringt doch immer einige Probleme mit sich.“

Zum Abschluss ein 7:3-Erfolg in Huchting

Bestes Beispiel war die Partie in Huchting. Beide Teams hat mit einigen Problemen zu kämpfen, sodass die Holtumerinnen nur zu dritt angereist waren. Noch schlimmer sah es bei den Gastgeberinnen aus, die lediglich zwei Spielerinnen zur Verfügung hatten. Kuhnt: „Damit gab es für uns gleich drei kampflose Siege.“ Die beiden Huchtingerinnen machen den Gästen das Leben dennoch schwer. Im Doppel setzte es für Christiane Kuhnt und Ulrike Berger eine Niederlage in vier Sätzen gegen das offensivstarke Duo Thies/Kohlmann. Auch im Einzel sorgte Huchtings Thies mit Siegen über Berger und Karin Wrasse für zwei weitere Punkte. Lediglich Kuhnt behielt im Duell der Spitzenspielerinnen trotz eines 1:2-Rückstands im fünften Satz noch knapp mit 11:8 die Oberhand. Kuhnt: „Das System, dass auch mit drei Spielerinnen angetreten werden durfte, hat sich bewährt. So wurden keine Strafzahlungen fällig und es konnte immer ein reguläres Spiel durchgeführt werden.“ kc