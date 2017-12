TT-Damen: Holtumer Doppel wahren ihre weiße Weste – 8:1

Holtum (Geest) - Zum Abschluss der Hinrunde wurden die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) ihrer Favoritenrolle gerecht und ließen beim MTV Marxen nichts anbrennen – 8:1. Durch diesen Sieg feierte das Team um Mannschaftsführerin Heike Wahlers mit 17:1-Zählern die Herbstmeisterschaft vor dem punktgleichen FSC Stendorf.

In Marxen legten die Holtumerinnen wieder einmal in den Doppeln den Grundstein. „Beide Paarungen sind extrem gut eingespielt. Das ist dann auch deutlich zu sehen. Nicht von ungefähr sind wir auch nur schwer zu schlagen. Mit einem derart guten Lauf hatten wir aber auch nicht gerechnet“, hat Wahlers eine derartige Erfolgsserie in ihrer langen Karriere so auch noch nicht erlebt.

Denn sowohl Anja Meier/Corinna Völker als auch Birte Wacker/Heike Wahlers entschieden jeweils alle acht Doppel zu ihren Gunsten. In den Einzeln waren lediglich die ersten beide Spiele umkämpft. Dabei unterlag Birte Wacker in einem schönen und offensiven Spiel knapp mit 9:11 im fünften Satz gegen Morche. Dafür gewann Corinna Völker im entscheidenden Durchgang mit 11:7 gegen Baumann. Danach wurden die Holtumerinnen ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und gewann jeweils in drei Sätzen zum 8:1-Endstand.

Auch wenn die Meisterschaft definitiv zwischen Holtum und Stendorf entschieden werden dürfte, hielt sich Heike Wahlers mit Aussagen hinsichtlich dem Aufstieg in die Verbandsliga noch zurück. „Das Thema wird bei uns bislang noch vermieden. Sicher ist bis dato nur, dass wir zur Rückrunde umstellen werden müssen“, ließ Wahlers durchblicken. Dann spielen die Holtumerinnen in der Besetzung Wahlers, Wacker, Meier und Völker. „Das Punktesystem macht den Tausch notwendig“, klärte Wahlers auf. - kc