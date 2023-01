Holtum im Schnelldurchgang

Von: Kai Caspers

Wurde beim 10:0-Erfolg in Findorff im Einzel nicht gefordert: Holtums Ulrike Berger. © Hägermann

Starker Auftritt des TSV Holtum (Geest): Bei der SG Findorff verhängten die TT-Damen des Bezirksligisten beim 10:0-Erfolg die Höchststrafe.

Holtum (Geest) – Die TT-Damen des Bezirksligisten TSV Holtum (Geest) wurden ihrer Favoritenrolle bei der SG Findorff gerecht und behaupteten sich im Eiltempo mit 10:0 beim Tabellenvorletzten. Damit rangiert das Team um Mannschaftsführerin Christiane Kuhnt mit nur einem Punkt Abstand weiterhin in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Habenhausen.

In Findorff war nach langer Zeit auch mal wieder Spitzenspielerin Heike Wahlers mit von der Partie. An der Seite von Kuhnt ließ sie im Doppel nichts anbrennen. Deutlich mehr Gegenwehr gab es für Ulrike Berger und Ulrike Delventhal. Gegen Kampe/Tunisch musste dann folgerichtig auch der fünfte Satz die Entscheidung bringen. Da hatte das Holtumer Duo beim 11:9 das bessere Ende auf seiner Seite. In den Einzeln waren die Gäste dann jedoch klar überlegen. Die ersten vier gingen alle ohne Satzverlust an Holtum – 6:0. Damit war die Entscheidung bereits frühzeitig gefallen. Spannend wurde es lediglich noch einmal. Hatte Kuhnt die ersten beiden Sätze gegen Kampe noch für sich entschieden, stellte Findorffs Spitzenspielerin ihr Spiel um. „Sie hat fortan deutlich vorsichtiger agiert. Darauf musste ich mich schon etwas einstellen“, kommentierte Kuhnt das folgende 7:11, 8:11. Auch im entscheidenden Durchgang blieb es spannend. Am Ende behielt Kuhnt jedoch die Nerven und knapp mit 11:9 die Oberhand. „Das war ein entspannter Nachmittag für uns. Auf der Leistung lässt sich für die kommende Partie gegen Farge definitiv aufbauen“, blickt Holtums Mannschaftsführerin schon mal voraus. kc