FSV II holt Lindhorst

Görgens zieht es zur SG Hoya

+ Freut sich auf die Aufgabe beim FSV: Sascha Lindhorst.

Langwedel/Völkersen – Fußball-Kreisligist FSV Langwedel-Völkersen II hat einen neuen Trainer: In der kommenden Saison übernimmt Sascha Lindhorst, der bis vor kurzem noch die Landesligatruppe des FC Verden 04 gecoacht hatte. Er folgt damit auf Ralf Görgens, der nach zwei erfolgreichen Jahren in Langwedel den Kreisligisten SG Hoya übernimmt. Für Lindhorst ist es nicht das erste Mal, dass er eine FSV- Mannschaft trainiert. Denn bis zur Saison 14/15 zeichnete er für die erste Herren verantwortlich. Seinerzeit gewann er nicht nur den Kreispokal, sondern schaffte auch den Aufstieg in die Bezirksliga. „Ich hab richtig Bock auf die Aufgabe“, erklärte Lindhorst im Zuge seiner Vorstellung.