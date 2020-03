Hollerieth verlässt den TB Uphusen

Uphusen - Von Kai Caspers. Es ist schon eine ziemlich skurrile Situation, die sich da in den letzten Tagen beim TB Uphusen abgespielt hat. Seit Freitag häufen sich auch beim TBU die Fragen, wie und ob es überhaupt nach der Zwangspause aufgrund des Coronavirus weitergeht. Wann wird wieder gemeinsam trainiert? Wie sieht es aus, wenn die Saison abgebrochen wird? Fragen, auf die sicher nicht nur Florian Warmer, sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten, keine Antworten hat. Zu allem Überfluss gilt es seit Montag noch eine andere Frage zu klären:. Wer rückt ab sofort für Coach Achim Hollerieth auf die Trainerbank? Ausgerechnet inmitten der Krise sorgte der Ex-Profi für die nächste Krise, da er den Verein mit sofortiger Wirkung in Richtung des Hamburger Oberligisten SV Teutonia 05 Ottensen verlässt.

Hollerieths Entscheidung hatte die Verantwortlichen des TBU komplett unvorbereitet getroffen. „Damit hat bei uns wirklich niemand gerechnet. Wie denn auch. Natürlich hatte es mitunter mal die eine oder andere Anfrage für Achim gegeben. Doch er hat uns immer versichert, dass er die Saison auf jeden Fall bis zum Sommer durchziehen wird. Außerdem haben wir zuletzt sehr gut und intensiv zusammengearbeitet“, erklärte Warmer. Daher war er am Sonntag auch aus allen Wolken gefallen, als Achim Hollerieth die Vereinsverantwortlichen um die sofortige Auflösung seines Vertrags gebeten hatte. „Dem haben wir natürlich nicht sofort zugestimmt. Schließlich gab es da noch einigen Gesprächsbedarf“, verdeutlichte Uphusens sportlicher Leiter. Hinzu kam, dass die Hamburger nahezu zeitgleich auf ihrer Facebook-Seite Hollerieth offiziell als neuen Trainer vorgestellt haben. Für Warmer ein Ding der Unmöglichkeit: „Bis heute hat noch kein Verantwortlicher aus Ottensen in irgendeiner Form Kontakt zu uns aufgenommen. Und das ist ja wohl das mindeste, zumal Achim bei uns ja auch noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni hat. Natürlich hat uns das richtig geärgert. Aber letztlich werden wir nun seinem Wunsch nachkommen und den Vertrag auflösen. Auch wenn die Art und Weise der Hamburger auf einem anderen Blatt steht. Denn das hat schon einen faden Beigeschmack!“

Aber nicht nur die Verantwortlichen um Florian Warmer, sondern auch die Spieler hatten nicht damit gerechnet, dass Hollerieths Engagement in Uphusen nach nur fünf Monaten bereits wieder beendet ist. „Ich war komplett überrascht“, gestand Ole Laabs ein. „Objektiv ist seine Entscheidung sogar nachvollziehbar. Denn der Aufwand, den er betreiben musste, war schon extrem groß. Allein die Fahrten aus Buchholz. Daher liegt es natürlich sehr nahe, dass er sich einen Verein in Hamburg, der auch noch Ambitionen in Richtung Regionalliga hat, ausgesucht hat“, gab Uphusens Kapitän zu verstehen. Allerdings gab es für Ole Laabs auch eine andere Seite der Medaille: „Wenn Achim auf dem freien Markt gewesen wäre, alles gut. Aber doch nicht mitten in der Saison! Ich kann meine Mannschaft nicht einfach im Stich lassen, sondern muss morgens noch in den Spiegel gucken können. Zumal gerade er in den vergangenen Wochen immer gepredigt hat, dass in unserer Situation der Zusammenhalt extrem wichtig ist. Scheinbar waren das dann ja nur leere Worthülsen!“ Für den Uphuser Kapitän ist Hollerieths Abschied aber eventuell auch eine Chance: „Ich habe großes Vertrauen in die sportliche Leitung und gehe davon aus, dass sie schon eine gute Lösung finden wird. Und eventuell rücken wir jetzt als Mannschaft ja auch noch enger zusammen. Getreu dem Motto: Jetzt erst Recht!“

Was die Nachfolge Hollerieths angeht, konnte Florian Warmer verständicherweise noch keine Auskunft geben. „Wir müssen das jetzt erstmal alles sacken lassen und dann in uns gehen. Ich gehe aber davon aus, dass wir vermutlich eine interne Lösung anstreben. Außerdem ist ja auch noch gar nicht klar, wie es mit der Saison überhaupt weitergeht. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir aktuell alle ein paar andere Sorgen. Da kann der Fußball durchaus auch einmal in den Hintergrund rücken.“

Nachdem Hollerieth telefonisch zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen gewesen ist, wollte er sich am späten Montagabend dann doch noch äußern. „Natürlich kann ich die Kritik an meiner Person nachvollziehen. Ich weiß ja auch, dass ich gesagt habe, dass wir es bis zum Saisonende durchziehen“, erklärte er. „Daher danke ich auch den Uphuser Verantwortlichen um Florian Warmer, dass sie meiner Bitte um Auflösung des Vertrages nachgekommen sind.“ Im gleichen Atemzug stellte er aber auch klar, dass sportliche Gründe für seine Entscheidung keine Rolle gespielt haben. „Ich bin einfach an der Grenze der Belastbarkeit gewesen. Denn nachdem meine Arbeitszeiten im Achimer Fitnessstudio umgestellt wurden, war der Aufwand kaum noch zu leisten. Daher habe ich mich parallel um einen anderen Job gekümmert“, klärte Hollerieth auf.

Und vor drei Wochen gab es dann die Zusage, dass er als Regionalleiter für den Hamburger Raum in der Fitnessbranche anfangen könne. Ein Job, der sich laut Hollerieth kaum mit dem Engagement in Uphusen vereinbaren ließe. Und als dann zufällig die Anfrage von Teutonia Ottensen kam, „musste ich zugreifen. Denn da konnte ich beides miteinander koordinieren. Dass es dabei im Zuge des Wechsel zu einigen Irritationen gekommen ist, nehme ich allein auf meine Kappe. Denn augenscheinlich hat es da zwischen mir und den Ottenser Verantwortlichen ein Kommunikationsproblem gegeben. Von denen hat somit keiner einen Fehler gemacht.“