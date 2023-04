Dennis Hoins zelebriert die hohe Kunst – vier Tore beim Verdener 5:0

+ © Wächter Das war sein erster Streich: Dennis Hoins traf zum 2:0 – der Verdener glänzte beim 5:0 mit einem Viererpack. © Wächter

Die Schützenhilfe genutzt: Fußball-Landesligist FC Verden 04 feierte am Sonntag 24 Stunden nach der Bornreiher Pleite in Harsefeld einen 5:0-Kantersieg über den VSV Hedendorf/Neukloster und wahrte die kleine Titelchance. Ein Verdienst in erster Linie von Dennis Hoins, der mit vier Toren überragte.

Verden – Es wäre das i-Tüpfelchen auf die Gala des Dennis Hoins gewesen: Schuss von Luca Homann, der Verdener Mittelfeld-Mann verlängerte die Kugel aus elf Metern mit der Hacke – nur Torwart Sebastian Menzel stand der totalen Hoins-Hexerei mit einer Glanzparade im Wege. Aber auch so durften die Fans am Sonntag die hohe Kunst des Rotschopfes beim 5:0 (2:0)-Kantersieg des FC Verden 04 gegen den VSV Hedendorf/Neukloster bewundern.

Seine individuelle Klasse hat uns heute die drei Punkte beschert. Mit dem 3:0 und dem verschossenen Elfmeter war das Ding durch.

Vier Tore markierte die Nummer 9 der Allerstädter, die mit diesem Erfolg die kleine Hoffnung auf den Titel am Leben hielten – Primus Bornreihe hatte sich am Vortag eine 1:2-Niederlage in Harsefeld geleistet. Auch FC-Trainer Frank Neubarth zeigte sich begeistert von den Qualitäten des Ex-Lübeckers: „Seine individuelle Klasse hat uns heute die drei Punkte beschert. Mit dem 3:0 und dem verschossenen Elfmeter war das Ding durch.“

Denn eine überragende Vorstellung hatte der Favorit beileibe nicht geliefert, ließ die forschen Gäste besonders in der Anfangsphase mit schnellen Angriffen immer wieder vors Tor kommen. „Der Ball rollt auf dem stumpfen Kunstrasen nicht so, wie wir es können. Wir haben zu viele Fouls gespielt und Standards zugelassen“, monierte Neubarth: „Gut, dass richtig Gefahr nur in der ersten Minute aufkam.“

Jonas Austermann nutzt gleich erste Chance

Nach Ecke herrschte Verwirrung in der Abwehr, Stövers Schuss aus drei Metern wehrte Luca Homann auf der Linie ab. Die Verdener bissen sich jedoch in die Partie, behielten die Ruhe und gingen mit der ersten Chance auch in Führung: Jonas Austermann wurde von Hoins geschickt, umkurvte Menzel, die Rettungstat von Simoes Inacio kam zu spät – 1:0 (20.). Noch vor der Pause leitete Hoins seine Vier-Tore-Gala ein. Nach starker Einzelleistung von Jeremiah Winter traf er aus Mittelstürmerposition zum 2:0 (27.).

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts hatten die ständig emsigen Gäste die erste Möglichkeit, nach Uneinigkeit zwischen Homann und Richard Sikut schoss Tarkocin am langen Eck vorbei (51.).

Am Ende „Fußball für Fortgeschrittene“

Der Rest war dann „Fußball für Fortgeschrittene“, Austermann und Hoins wirbelten mit technischen Kabinettstückchen die tapferen Hedendorfer durcheinander. Nach Sikut-Einwurf vernaschte Hoins seinen Widerpart Stöver und schloss trocken zum 3:0 ab (63.). Es schien nun alles zu funktionieren, dazu gehörte auch Krögers übers Gehäuse geschossener Strafstoß (69.) – Bjarne Guth hatte Barke gelegt.

Mühelos köpfte Hoins freistehend das 4:0 nach Austermann-Flanke (71.) – nur eine Minute später jubelten die Blauen schon wieder: Menzel verlor die Kugel im Dribbling an Austermann, dessen Flanke bugsierte Hoins völlig blank zum 5:0 in die Maschen. Neubarths rhetorische Schlussfrage: „Was soll ich groß meckern?“