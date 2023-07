Dennis Hoins: Stürmer des FC Verden 04 ist Fußballer des Jahres im Landkreis

Von: Ulf Horst von der Eltz

Ehre, wem Ehre gebührt: Dennis Hoins (links), Torjäger des Landesliga-Vizemeisters FC Verden 04, wurde von Sportredakteur Ulf von der Eltz mit der Trophäe für den Fußballer des Jahres 2022/23 ausgezeichnet. © Wächter

Wieder geht der Titel an einen Spieler des FC Verden 04: Dennis Hoins wurde zum Fußballer des Jahres 2022/23 im Landkreis Verden gewählt. Die Trainer der auf Bezirksebene kickenden Teams hievten den Stürmer bei der Aktion dieser Zeitung eindeutig auf den Thron, auf den Plätzen folgen Daniel Throl vom TSV Ottersberg sowie als gemeisame Dritte der Verdener Jonas Austermann und Bastian Reiners vom TSV Etelsen.

Verden – Kaum hielt Dennis Hoins vom Landesligisten FC Verden 04 die Trophäe in den Händen, da wanderten seine Augen auch schon über die Siegerliste. Und es dauerte nur wenige Sekunden, bis der gesuchte Name gefunden war. „Ja, hier steht er. Torsten Hoins, TSV Verden.“ Wie der Vater nach der Saison 1989/90 wurde jetzt auch der Sohn im Anschluss an die abgelaufene Runde 2022/23 zum Fußballer des Jahres im Landkreis Verden gewählt.

Dennis Hoins in den Fußstapfen von Vater Torsten

Nicht nur, dass dies wohl einmalig bei der seit 1982 durchgeführten Aktion unserer Zeitung bleiben dürfte. Für Dennis Hoins ist es doppelter Grund, sich über die Ehrung zu freuen: „Jetzt kann er mir nicht mehr unter die Nase reiben, dass er der Einzige in unserer Familie ist, der so etwas Großes erreicht hat.“ Das meint der 30-Jährige natürlich im Scherz, klärt im gleichen Atemzug auf: „Wir pflegen ein so tolles Verhältnis, da ist doch cool, dass wir jetzt gemeinsam auf diesen Titel stolz sein können.“

Zweiter: Daniel Throl vom TSV Ottersberg (am Ball). © Hägermann

Wobei der Goalgetter des Landesliga-Vizemeisters einigermaßen überrascht war, als er zur Übergabe des Pokals gebeten wurde: „Erwartet hatte ich das nicht, ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm. Klar ist die Freude daher umso größer.“ Und eine Bestätigung der eigenen Leistung, wie der Rotschopf findet: „Wenn mich so viele Trainer wählen, muss ich wohl einiges richtig gemacht haben. Ihnen gilt mein Dank.“

Meine Treffer sind sicher auch ein Grund für den Titel. Aber ich sehe ihn ebenfalls als Lohn für unsere gesamte Truppe, die generell eine Super-Saison geliefert hat. Wir haben über 100 Tore geschossen, da rückst du als Stürmer natürlich besonders in den Fokus.

Hat er: Der Kirchlintler erzielte in seiner Premieren-Saison für die Neubarth-Elf 23 Treffer – genauso viele wie sein künftiger Kollege Bastian Reiners. Damit liegen sie auf dem dritten Rang in der Landesliga. Zusätzlich bereitete Hoins 16 weitere Tore vor: „Meine Treffer sind sicher auch ein Grund für den Titel. Aber ich sehe ihn ebenfalls als Lohn für unsere gesamte Truppe, die generell eine Super-Saison geliefert hat. Wir haben über 100 Tore geschossen, da rückst du als Stürmer natürlich besonders in den Fokus.“

Dennis Hoins beim FC so lange es ihm guttut

Das will Hoins durchaus als Kompliment für Jonas Austermann und Co. verstanden wissen, ohne deren Mitwirken keine 23 Netze möglich gewesen wären. „Wir sind eine fußballerisch gute Truppe, passen darüber menschlich super zueinander. Da macht es einfach Bock“, deutet Dennis Hoins an, dass er sich keine Veränderung mehr wünscht: „Zwar schaue ich nur von Saison zu Saison und will hier spielen, so lange es mit guttut. Meine Zukunft sehe ich aber nirgendwo anders.“ Das werden am Hubertushain Verantwortliche, Mitspieler und Fans gerne hören.

Sechster und der Keeper im Jahres-Team: Ottersbergs Leon Seeger. © von Staden

Nicht nur die Kicker auf dem Feld sorgen fürs Wohlbefinden beim Content-Marketing-Manager einer Verdener Baufirma, „alles Drumherum hat Hand und Fuß. Das Trainerteam, der gesamte Staff. Ich denke da nur an Philipp Breves, der sich um viele Belange rund um die Erste Herren kümmert wie zu Beispiel die Präsenz in sämtlichen sozialen Medien. Die wird ja immer wichtiger.“

Bezirksliga-Top-Schütze Daniel Throl auf Platz zwei

Dennis Hoins setzte sich übrigens mit überwältigender Mehrheit und 41 Punkten vor Daniel Throl vom TSV Ottersberg die Kicker-Krone auf. Der erfolgreichste Bezirksliga-Torschütze (29 Buden) wurde von den Trainern der Landesliga- und Bezirksligateams – sofern sie sich beteiligten – mit 22 Zählern auf den zweiten Rang gewählt. Gemeinsam Dritte wurden Vorjahressieger Jonas Austermann (FC Verden 04) und Bastian Reiners (TSV Etelsen), die jeweils 18 Punkte auf sein vereinen konnten.