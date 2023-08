FC Verden 04 beim 5:0 noch reichlich gnädig

Von: Ulf Horst von der Eltz

Das Heim-Premierentor für Bastian Reiners: Der neue Verdener Stürmer hob den Ball zum 3:0 über Worpswedes Keeper Voß hinweg. Am Ende feierte der Favorit ein 5:0. © Wächter

Toreschießen leicht gemacht: Unter diesem Motto stand die Heimpremiere des FC Verden 04 in der noch jungen Landesliga-Saison. Die Neubarth-Elf fegte am Sonntag den FC Worpswede mit 5:0 (4:0) vom Hubertushain und übernahm mal eben die Spitze.

Verden – Sechs Punkte bei 9:0 Toren – angesichts der deutlichen Überlegenheit gegen den völlig überforderten Absteiger sehnt sich selbst Frank Neubarth nach ein bisschen mehr Spannung.

„Das Tabellenbild lässt sich doch gut anschauen, aber es werden noch dickere Brocken kommen“, versprach der Trainer des Titelanwärters, dass die Fans eher selten eine solche Langeweile wie in der zweiten Halbzeit befürchten müssen. Denn durch das 4:0 bereits zur Pause fehlte es den Platzherren verständlicherweise ein wenig an Spannung. Und so gingen die Verdener noch gnädig mit der Buttgereit-Elf um, bei mehr Konzentration im Abschluss hätte es ein Debakel für den Neuling gegeben.

Angesichts früher Strauchler der unmittelbaren Aufstiegs-Konkurrenz zeigte sich Neubarth höchst einverstanden mit seiner Mannschaft: „Sie hat das seriös angepackt, hat attackiert und Ballgewinne erzielt und auch reichlich Chancen herausgespielt. Ein klarerer Sieg wäre möglich gewesen, aber wir wollen nicht überziehen. Ich bin top-zufrieden.“

Sein Pendant Gerd Buttgereit, als Ex-Trainer des TSV Etelsen kein Unbekannter im Kreis, sah seinen FC „in der ersten Halbzeit hergespielt, weil wir viel zu weit weg von den Gegenspielern standen und so fahrlässig die Treffer kassiert haben. Da hätte es auch noch höher ausfallen können.“ Mit der zweiten Halbzeit war Buttgereit ein wenig zufriedener, merkte allerdings auch an, dass es an Verdener Zurückhaltung lag.

Dennis Hoins mit zwei Hebern beim Dreierpack

Auf die verzichtete der Favorit im ersten Durchgang, als er gleich für klare Verhältnisse sorgte. Kevin Brandes legte nach feinem Chipball von Jonas Austermann den frühen Grundstein zum 1:0 (7.). Dann langten die Stürmer zu: Dennis Hoins erhöhte nach Kopfball-Vorlage von Brandes auf 2:0 (19.). Bastian Reiners läutete die Zeit der erfolgreichen Heber ein, als er Austermanns nächsten Assist zum 3:0 über Keeper Voß hinweg veredelte (26.). Hoins ließ fünf Minuten vor der Pause alle Herzen höherschlagen: Der Fußballer des Jahres dribbelte gleich fünf Worpsweder aus und lupfte die Kugel zum 4:0 in die Maschen. Mit diesem Resultat waren die Gäste gut bedient.

Auch Hälfte zwei dominierte Blau-Weiß. Stand Reiners bei seinem Tor noch im Abseits (57.), durfte in der 66. Minute Hoins seinen Dreierpack zum 5:0 bejubeln – wie es sich gehörte ebenfalls per Heber und nach dem dritten Austermann-Assist. Dass Waldow in der 79. Minute Verdens Keeper Jascha Tiemann das erste Mal überhaupt prüfte, drückt die Kräfteverhältnisse bestens aus.