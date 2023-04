Dennis Hoins – die Rolle in Verdens Doppelspitze macht ihn zum Top-Torjäger

Von: Ulf Horst von der Eltz

Auf Torejagd: Verdens Dennis Hoins (am Ball) traf in dieser Saison bisher stolze 16 Mal. © Wächter

Dennis Hoins hat großen Anteil am Höhenflug des Landesligisten FC Verden 04. Mit seinem Viererpack beim 5:0 über Hedendorf bringt es der 30-Jährige bisher auf stolze 16 Tore. Der Rotschopf blüht als Teil der Doppelspitze so richtig auf, sieht sich trotzdem eher als Spaßmacher denn als Sprachrohr. Und er gibt ein klares Bekenntmis für die nächste Saison ab.

Verden – Er hat 109 Spiele in der Regionalliga auf dem Buckel. In der laufenden Landesliga-Saison sind ihm bisher 16 Tore gelungen. Mit seiner Erfahrung und sportlichen Bedeutung könnte Dennis Hoins der große Wortführer beim FC Verden 04 sein – das würde niemanden überraschen. Doch weit gefehlt. „Die Sprachrohre in der Mannschaft sind andere. Ich verstehe mich eher als Spaßvogel“, prasselt es aus dem 30-Jährigen im Gespräch mit dieser Zeitung heraus.

„Die Mannschaft hat großen Anteil“

Nicht zuletzt nach seinem Viererpack am Sonntag beim 5:0 gegen Hedendorf dürften viele Fans den Kirchlintler als große Nummer in der Neubarth-Elf sehen. Hoins tritt indes kräftig auf die Bremse: „Sicher will ich mit meiner Leistung als gutes Beispiel vorangehen. Aber nur in dieser Hinsicht nehme ich eine Führungsrolle ein.“

Was keineswegs am stillen Naturell des Rotschopfes liegt, wie er betont: „Nein, nein, still bin ich eigentlich nicht – eher ein bodenständiger Typ. Ich weiß, dass die Mannschaft großen Anteil an meinen Toren hat. Und seien wir doch mal ehrlich, ich stehe nur am Ende der Kette und mache die Dinger nach tollen Spielzügen halt rein.“

Bescheidenheit ist also auch eine Zier des Dennis Hoins – außerhalb des Platzes. Auf dem Rasen zeigt sich der Content-Marketing-Manager einer Verdener Baufirma gierig nach Erfolgserlebnissen: „Das Toreschießen gibt einem eben ein gutes Gefühl.“ Nachdem der 30-Jährige bereits zweimal doppelt getroffen und einen Dreierpack geschnürt hatte, folgte jetzt mit vier Buden eine spezielle Premiere als vorläufiger Saisonhöhepunkt.

Ob auch noch der Aufstieg in die Oberliga als i-Tüpfelchen hinzukommt – für Hoins eine schwierige Frage: „Zunächst hat keiner damit gerechnet, dass wir uns noch mal in diese Situation spielen. Aber zum ganz großen Wurf müssten wir wohl alle Partien gewinnen, wobei wir das Potenzial sicherlich haben. Bornreihe aber auch.“ Jedenfalls freut sich Hoins auf eine spannende Endphase.

Dennis Hoins bleibt beim FC Verden 04

Sollte es dann doch nicht mehr reichen, geht die Welt für den Goalgetter auch nicht unter, „weil wir schon jetzt eine Super-Saison spielen. Wichtig ist, dass die Entwicklung der Mannschaft kontinuierlich nach oben geht. Also würden wir es halt nächste Saison wieder versuchen.“

Eine Aussage, die eines klar macht: Dennis Hoins bleibt dem FC Verden 04 erhalten. „Ja, das ist sicher. Hier fühle ich mich absolut wohl, die Kabine tut mir sehr gut. Mannschaft und Umfeld sind intakt, es macht Bock!“ Dabei freut er sich ungemein auf Kumpel Bastian Reiners, der aus Etelsen zum Hubertushain wechselt: „Ein richtiger Kracher. Wir haben während des Studiums in Hannover zusammen gewohnt und wollten schon immer mal in einer Mannschaft kicken.“

Härtefälle im Offensiv-Konkurrenzkampf

Dass es bei dem großen Konkurrenzkampf in der Offensive – Hoins denkt da an Jonas Austermann, Thomas Celik, Robert Posilek, Kevin Brandes, Mathis Meyer oder Talent Fabio Leschinsky – zu Härtefällen kommen wird, ist im bewusst: „Wir brauchen aber alle, das haben wir bei den vielen Verletzungen gesehen.“ Der Kirchlintler gibt sich auch hier bodenständig, nennt sein erstes Ziel, „den Stammplatz zu behalten. Denn die jungen Spieler wie der ganz starke Jalte Röpe entwickeln sich super.“

Verwunderlich wäre es allerdings schon, wenn Hoins nicht gesetzt bleiben würde. Zumal ihm die jetzige Rolle als Teil des Sturmduos prima liegt: „Früher habe ich ja nur im Mittelfeld gespielt. Das mit der Doppelspitze hat sich in der Vorbereitung ergeben Und es ist gut so!“