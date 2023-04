Hoins schnürt Doppelpack beim Verdener 4:0

Von: Frank von Staden

Clever abgelaufen: Verdens Luis Saul lässt hier Elstorfs Claas Meier klassisch abblitzen. © von Staden

Fußball-Landesligist FC Verden 04 fuhr problemlos am Ostersonnabend einen 4:0-Heimsieg gegen den TSV Elstorf ein und könnte nun aufgrund eines Ausrutschers des Tabellenführers SV BW Bornreihe bei siegreicher Gestaltung der Nachholspiele mit dem Primus nach Punkten gleichziehen - es bahnt sich ein Krimi um den Aufstieg an.

Verden – Der FC Verden 04 hält nach dem Osterwochenende nicht nur weiter Anschluss zum Landesliga-Primus SV BW Bornreihe, sondern könnte in den kommenden Wochen nach dem Ausrutscher des Tabellenersten in Neetze (1:1) und einem gleichzeitigen 4:0 (3:0)-Heimsieg gegen den TSV Elstorf nach Punkten nun gleichziehen. Damit dürfte sich das Titelrennen zu einem echten Krimi entwickeln.

Für Verdens Fußball-Coach Frank Neubarth allerdings war das Ergebnis der Bornreiher eher nur eine Randnotiz. Viel lieber lobte er die Art und Weise seines Teams, „wie wir das Match gegen einen sehr tief stehenden Gegner, der über 90 Minuten keine nennenswerte Torchance dank unserer wirklich guten Defensivarbeit herausarbeiten konnte, angenommen haben. Da gibt es wirklich kaum etwas zu mäkeln.“ Einzig die Schlussphase dieser einseitigen Partie schmeckte dem Ex-Profi dann nicht wirklich: „Nach dem 4:0 war der Zug merklich raus, die letzten 20 Minuten des Spiels ist meine Mannschaft quasi nur noch ausgelaufen.“ Als echte Kritik allerdings wollte das Neubarth nicht werten.

Nagel hier den Ball direkt unter die Latte: Verdens Dennis Hoins, Bjarne Guth schaut hinten gebannt zu. © von Staden

Verständlich. Denn was da seine Schützlinge über weite Strecken an den Tag legten, war nicht nur souverän – es war absolut oberligatauglich. Jeremiah Winter, Luis Saul, Bjarne Guth sowie Richard Sikut ließen hinten nichts anbrennen, in vorderster Front zeigten Jonas Austermann, Kevin Brandes und wieder einmal der bärenstarke Dennis Hoins ihre Torjägerqualitäten. Und mit der ersten Chance avancierte Hoins dann auch gleich einmal zum Dosenöffner in dieser Partie. Eine zu kurze Abwehr nutzte der Routinier aus 18 Metern zum 1:0 (4.). Auch beim 2:0 (19.) durch Brandes nach Zuspiel von Jalte Röpe ging alles etwas zu schnell für die Gäste. Und spätestens nach dem 3:0 durch Dennis Hoins, der ein Zuspiel von Jonas Austermann verwerten konnte (30.), war die Messe in dieser Partie gelesen, in der es zur Pause auch gut und gerne 5:0 hätte stehen können. Denn erst köpfte Elstorfs Lemke einen direkten Austermann-Freistoß von der Torlinie (21.), wenig später verfehlte ein Brandes-Kopfball nach abermaligen Austermann-Freistoß hauchzart sein Ziel (26.).

Nach dem Wechsel deutete sich dann zaghaft an, dass die Verdener das Tempo so langsam zurückschrauben würde, zumal Austermann nach feinem Hoins-Zuspiel schnell auf 4:0 (58.) nachlegen durfte. In der Folge konnten die Gäste zumindest ansatzweise einige Nadelstiche setzen, ohne aber FC-Keeper Jascha Tiemann ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.