Hoins – in Lübeck will er sich Traum von der 3. Liga erfüllen

Im Vorwärtsgang: Dennis Hoins (am Ball, hier in der Regionalliga-Partie gegen Oldenburgs Laurel Aug) wechselt im Sommer von Hannover 96 II zum Klassen-Konkurrenten VfB Lübeck. Dort sieht der Ex-Verdener die Chance auf den Sprung in die 3. Liga.

Hannover/Verden - Von Ulf von der Eltz. An diesem Mittwoch war Champions League angesagt bei Dennis Hoins: Seine Mitbewohner Pascal Kubiak und Stefan Younis sowie die Freunde Sören Radeke und Marcel Kruse hatten sich zum TV-Abend der ehemaligen Verdener angekündigt.

Für den Außenspieler im Mittelfeld von Hannover 96 II scheint der Ausflug in die große Fußball-Welt ein bisschen Symbolcharakter zu besitzen – Hoins steht im Sommer eine Luftveränderung bevor. Der 24-Jährige wechselt innerhalb der Regionalliga zum VfB Lübeck.

„Die Schleswig-Holsteiner haben sich früh nach mir erkundigt. Ich denke, das Gesamtpaket in der schönen Stadt passt einfach“, erklärte der Rotschopf am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung seinen Entschluss, ein Arbeitspapier bis 2019 zu unterzeichnen. Trainer Rolf Martin Landerl habe ihn unbedingt verpflichten wollen: „In Lübeck soll etwas aufgebaut werden, das wird auch für mich ein spannendes Projekt.“ Am Ende dürfe im Sommer 2018 gerne der Aufstieg in die 3. Liga stehen. In der laufenden Saison haben die Männer von der Lohmühle wohl keine Chance mehr, Spitzenreiter SV Meppen ist schon um 14 Punkte enteilt.

Dennis Hoins sieht also die Chance, sich beim VfB den Traum von der 3. Liga eher zu erfüllen als bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96. Und in der Landeshauptstadt wurde seinem Berater schon früh vor Ablauf des zweijährigen Vertrages signalsiert, dass es für ganz oben, sprich 2. oder 1. Liga, nicht reichen würde. Zwar könne der in Brunsbrock aufgewachsene Kicker auch den Linksverteidiger geben, aber auf seinen Lieblingspositionen im offensiven Bereich verbauen ihm Größen wie Martin Harnik, Felix Klaus, Niclas Füllkrug oder Noah Joel Sarenren Bazee den Weg in den Kader von Coach Daniel Stendel. „Klar ist das auch ein wichtiger Grund, den Verein zu verlassen“, gesteht Hoins ein.

Ein zweiter sei die berufliche Weiterentwicklung. Der Linksfuß hat gerade sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leipniz-Universität in Hannover mit der Bachelor-Arbeit abgeschlossen. „Die Lübecker wollen mir etwas bei einer Firma oder einem Sponsor vermitteln, da steht aber noch nichts genau fest“, so Hoins.

„Auch mal im DFB-Pokal spielen“

Mittelpunkt bleibt jedoch die sportliche Perspektive, die der Ex-Verdener deutlich vor Augen hat: „Ich traue mir die 3. Liga noch zu. Ein anderer Traum ist, mal im DFB-Pokal zu spielen. Wenn man bedenkt, dass ich in der Bezirksliga angefangen habe, kann ich doch stolz auf diesen Werdegang sein.“ Der Ehrgeiz, der ihn 2013 zunächst zum damaligen Oberligisten Armina Hannover und 24 Monate später zur Regionalliga-Truppe von Hannover 96 getrieben hatte, scheint also ungebremst zu sein: „Ich habe immer gesagt, dass ich unbedingt so hoch spielen möchte, wie es mein Leistungsvermögen erlaubt.“

Das hat Hoins in der laufenden Runde hinreichend als Säule seines Teams bewiesen. In allen 21 Partien stand er auf dem Platz, trug vier Treffer und zwei Assist bei. Mit einer Torvorlage am 13. Spieltag bei Hannovers 1:4 gab der Linksfuß dabei eine passende Visitenkarte ausgerechnet an der Lohmühle ab. „Wir freuen uns, dass sich Dennis für uns entschieden hat“, kommentiere VfB-Sportvorstand Wolf Müller laut „kicker“ den Transfer: „Er ist ein offensiv flexibel einsetzbarer Spieler und mit einer außerordentlichen Schnelligkeit ausgestattet. Wir erhoffen uns von ihm das Tempo im offensiven Mittelfeld, das uns mitunter noch fehlt.“

Es herrscht also ein gewisser Erwartungsdruck an der Ostseeküste, dem sich der Rotschopf stellen muss. Da passt es sicher ganz gut, beim TV-Erlebnis Champions League mal mit den Freunden so richtig abschalten zu können – bevor der Regionalliga-Alltag wieder ruft.