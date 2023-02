FC Verden 04 legt starken Jahresauftakt hin – 4:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Doppelpack: Dennis Hoins leitete Verdens 4:0 in Uelzen ein und setzte auch den Schlusspunkt. Archiv © Westermann

Ganz stark zurückgemeldet: Fußball-Landesligist FC Verden 04 feierte am Sonntag ein 4:0 (0:0) beim SV Teutonia Uelzen und verteidigte den zweiten Tabellenplatz erfolgreich.

Verden – „Die Teamleistung hat mir imponiert. Alle waren wach, wir haben nichts zugelassen und offensiv Geduld gezeigt. So geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung“, freute sich Trainer Frank Neubarth über den perfekten Jahresauftakt.

Die Teutonen waren wie erwartet defensiv eingestellt und wollten mit Kontern über die schnellen Stürmer den Erfolg suchen – was nicht gelang. „Wir hatten eine gute Absicherung, sind überhaupt nicht in Gefahr geraten“, lobte Neubarth. Im Spiel nach vorne fanden die Reiterstädter in Hälfte eins aber nicht die Lücken. Jan-Ole Müller hatte die beiden besten Chancen, als er zunächst freistehend am Keeper scheiterte und später einen Kopfball über die Latte setzte.

Dennis Hoins gibt den Brustlöser

Verden versuchte, auf dem breiten Platz mit offensiven Außen die Räume zu nutzen. Das klappte mit Robert Posilek in der Startaufstellung gut, auch Luca Homann überzeugte mit defensiver Stabilität und Impulsen nach vorne. Nach der Pause gab Dennis Hoins mit dem schnellen 1:0 (46.) den Brustlöser und verlieh dem FC somit die nötige Sicherheit. Nach starkem Diagonalpass von Richard Sikut sowie Austermann-Flanke nickte der Rotschopf ein.

Uelzen musste etwas aufmachen, blieb aber im Grunde defensiv. Mit einem Billard-Tor sorgte Sikut für das 2:0 (59.), er hielt nach Jonas Austermanns Schuss in den Pulk den Fuß hin. Die Entscheidung gelang Eddy Kelsch mit sehenswertem Distanzschuss zum 3:0 (80.) – sein erstes Pflichtspieltor dieser Saison. Nach feiner Kombination über Mathis Meyer und Jalte Röpe setzte Hoins mit dem 4:0 (90.+1) den Schlusspunkt.

Das Landesliga-Stenogramm SV Teutonia Uelzen - FC Verden 04 0:4 (0:0).

FC Verden 04: Tiemann - Winter (46. Schippert), Saul, Hoins, Austermann (83. Meyer), Brandes, Posilek (88. Röpe), Müller, Homann, Deblitz, Sikut (64. Kelsch).

Tore: 0:1 (46.) Hoins, 0:2 (59.) Sikut, 0:3 (80.) Kelsch, 0:4 (90.+1) Hoins.