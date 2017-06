Hohl lässt es sechsmal klingeln beim 10:1

VERDEN - Da bereits alle Entscheidungen in der 1. Fußball-Kreisklasse geklärt waren, ging es am letzten Spieltag nur noch darum, sich vernünftig aus der Saison zu verabschieden. Das gelangen einigen Teams mehr, den anderen indes eher weniger.

TSV Dauelsen - TSV Posthausen 10:1 (4:1). Mit einem wahren Debakel verabschiedet sich Absteiger TSV Posthausen aus der Liga. In der 23. Minute erzielte Patrick Düsselbach das 1:0 für den Gastgeber, doch im Gegenzug gelang Justin Krüger der Ausgleich. Mit einem lupenreinen Hattrick sorgte Sascha Hohl noch vor der Pause für klare Verhältnisse (31./42./43.). In der 52.Minute erhöhte Hohl auf 5:1. Hauke Kruse mit einem Doppelpack(62./72.), Sascha Hohl (77.), Patrick Düsselbach (90.) mit seinem zweiten Treffer und abermals Hohl (90.+3) mit seinem sechsten Tor des Tages stellten den Endstand her.

SV Wahnebergen - MTV Riede II 3:4 (2:1). Zum Schluss konnte der MTV nocheinmal einen Sieg einfahren und somit die Rote Laterne an den TSV Posthausen abgeben. Kablan Kokou erzielte bereits nach drei Minuten die Führung für Riede. Noch vor der Pause drehte Wahnebergen durch Treffer von Matthias Müller (12.) und Kevin Hikade (39.) die Partie. In der 53. Spielminute erhöhte Tom Stellmann auf 3:1, doch die Gäste kamen nur zwei Minuten später durch Marcel Otten zum Anschlusstreffer. Nach einer Stunde glich erneut Marcel Otten per Strafstoß zum 3:3 aus. In der 84. Minute war es dann Dennis Sukkau, der für den 4:3- Siegtreffer der Gäste sorgte.

SVV Hülsen II - TSV Brunsbrock II 3:5 (2:3). Mit einem Sieg verabschiedete sich der Zwangsabsteiger aus Brunsbrock. Robin Rosebrock erzielte in der 10. Minute die Führung für die Gäste. Fünf Minuten später glich Eike Söhn zum 1:1 aus. Doch nur 120 Sekunden später brachte Pascal Lamberty Brunsbrock erneut in Front. Malte Schulte (20.) glich erneut aus, zehn Minuten vor dem Seitenwechsel aber ließ Pascal Lamberty die „Roten Teufel“ erneut jubeln. In der 65. Minute erhöhte Lamberty mit seinem dritten Tor auf 4:2, doch der Gastgeber konnte eine Viertelstunde vor dem Ende noch einmal durch Patrik Preisler auf 3:4 verkürzen. Fünf Minuten vor dem Ende erzielte Patrick Lehnert das 5:3 und brach somit jeden Widerstand der Gastgeber.

TV Oyten III - TSV Otterstedt 2:0 (1:0). Einen nicht unbedingt erwarteten Heimsieg fuhr die dritte Vertretung des TVO gegen den Favoriten ein. Bereits in der 4. Spielminute traf dabei Felix Polacek zur Führung. Im zweiten Abschnitt dauerte es bis zur Schlussminute, ehe Nassim-Rudwan Ghariz mit dem 2:0 alles klar machte.

Borsteler FC - TSV Bierden 3:3 (2:1). Am letzten Spieltag feierte der BFC gegen den souveränen Meister aus Bierden einen Punktgewinn. David-Pascal Ackermeier und Ilja Malanow brachten die Gastgeber mit einem Doppelschlag schnell mit 2:0 in Führung (6./7.). Mit dem Pausenpfiff traf Benny Bischof für Bierden zum 1:2. Nach dem Wechsel gelang Marc Tietjen der Ausgleich (53.). In den letzten Minuten überschlugen sich dann die Ereignisse. So war es Florian Schwaegermann, der das 3:2 für Borstel erzielte, doch in der Nachspielzeit konnte Lüder Helms noch ausgleichen (90.+3).

TV Oyten II - TSV Blender 3:2 (1:0). Einen Heimsieg fuhr zum Abschluss der Vizemeister ein. Zur Pause führte man dabei durch den Treffer von Tobias Rennekamp aus der 31. Spielminute mit 1:0. Fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Marco Warnke auf 2:0. Doch Blender zeigte sich wenig beeindruckt und kam erst durch Ole Richter zum Anschluss (56.) und gar zum 2:2 durch Yannik Braatz (67.). Eine Viertelstunde vor Schluss machte Marco Warnke mit seinem zweiten Tor den Sack für den TVO zu. J ml