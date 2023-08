TB Uphusen: Hoher Aufwand, geringer Ertrag

Von: Frank von Staden

Im ersten Abschnitt erspielten sich die Uphuser, wie hier nach Kopfball von Dennis Janssen (6), zahlreiche Chancen, vermochten aber keine zu nutzen. © vst

Der Auftakt ging mächtig in die Hose: So unterlag Fußball-Landesligist TB Uphusen unterliegt zum Saisonstart auf heimischem Terrain der SV Drochtersen/Assel II gleich mit 1:4. Eine Niederlage, die in dieser Form so nie hätte ausfallen müssen.

Uphusen – 68 Minuten lang legten Uphusens Landesliga-Fußballer am Sonntag zum Saisonauftakt im Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel II eine hohe Intensität an den Tag, dann aber wurden so langsam die Beine immer schwerer, als die Gäste das entscheidende 0:3 erzielen konnten. Am Ende war es dann beim 1:4 (0:1) in einem doch recht giftigen Spiel trotz eines hohen Aufwandes ein viel zu geringer Ertrag.

Woran es wieder einmal mangelte, wusste Uphusens Coach Christian Ahlers-Ceglarek, der an der Seitenlinie auf- und abtigerte und sich mit seinem Co-Trainer Philipp Rockahr doch einige ebenso intensive Wortgefechte mit der Gästebank lieferte, genau: „Wir haben ja gerade in der ersten Halbzeit ganz viel richtig gemacht, das war wirklich gut – bis auf den Abschluss! Leider haben wir keinen Goalgetter, denn Chancen waren genügend da, um selbst in Front zu gehen. Doch dafür braucht es einen Knipser, und den haben wir einfach nicht!“

Vor allem „Hugo“ Magouhi brachte sich dabei des Öfteren gerade in den Anfangsminuten in Szene, zeigte aber im Abschluss nicht die Kaltschnäuzigkeit, die es in dieser Liga braucht, um Buden zu machen (3./6./14.). Auch Frederick Odoi sowie Gael Ella verloren kurz darauf vor dem Gehäuse die Orientierung (16.). Wie es geht, zeigten dann die Gäste mit ihrer ersten echten Torchance, als Fabian von Essen erst nur Aluminium traf, Philipp Aue dann aber im Nachsetzen eiskalt abschloss – 0:1 (18.). Und in der 38. Minute hätte Jan Steffens eigentlich auf 0:2 stellen müssen, als er nach einem Konter zu hoch zielte.

Besser machten es die Drochterser dann im zweiten Abschnitt. Nach einem Foul von Ali Hazimeh im 16er an von Essen markierte Aue per Strafstoß seinen zweiten Treffer (55.). Noch einmal Leben hätte dann Dragan Millé seinem TBU einhauchen können, doch zögerte er mit dem Abschluss so lange, bis die Gäste das eigentlich zuvor völlig freie Tor wieder vernageln konnten (65.). „Spätestens das 0:3 hat dann bei uns den Stecker gezogen“, musste dann Ahlers-Ceglarek drei Minuten später den Treffer von Tanju Gülüm nach feinem Konter über Steffens notieren, der von da an die Beine der Platzherren doch sichtbar lähmten, obwohl sie bis zum Schluss nicht aufsteckten. So gelang dann Magouhi zumindest noch der Ehrentreffer, als Keeper Fabian Klinkmann beim Schussversuch wegrutschte, der Uphuser Angreifer so freie Bahn hatte (85.). Den Schlusspunkt setzte dann aber doch die Regionalliga-Reserve in einer Partie, die nicht unbedingt höchstes Landesliga-Niveau hatte, aber doch aufgrund ihrer Intensität gut anzuschauen war. So markierte Aue seinen Treffer Nummer drei, der wieder nach einem Konter fiel – 1:4 (90.+4).