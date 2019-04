Die Hoffnung wächst

Oyten – Die Handballerinnen des TV Oyten III rangieren in der Landesliga zwar weiterhin auf dem letzten Platz, doch nach dem 27:23 (15:9)-Erfolg über den VfL Stade II kann das Team von Trainerin Merle Blumenthal zumindest wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Denn sollte der TVO auch sein Nachholspiel am kommenden Mittwoch gegen Werder Bremen III gewinnen, wäre das rettende Ufer nur noch zwei Punkte entfernt.

Waren die Oytenerinnen im Hinspiel beim 18:34 noch mächtig unter die Räder gekommen, präsentierte sich das Blumenthal-Team in eigener Halle in deutlich besserer Verfassung. Zwar legte Stade bis zum 4:3 (9.) immer vor, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm der TVO immer mehr die Kontrolle. Angeführt von der neunfachen Torschützin Alena Böttjer sowie Daniela Quest gelang bereits in der ersten Hälfte der entscheidende Vorsprung. Nach dem 7:7 (15.) setzten sich die Gastgeberinnen beim 19:7 erstmals auf drei Tore ab und bauten diesen Vorsprung bis zur Pause auf sechs Treffer aus – 15:9.

Gleiches Bild auch in der zweiten Hälfte. Gestützt auf eine stabile Deckung und eine bärenstarke Cora Schumacher im Tor ließ der TVO nichts mehr anbrennen und zu keiner Zeit Zweifel am späteren Sieg aufkommen. Denn näher als bis auf drei Tore (21:18/46.) kam der VfL nicht mehr heran. Daher konnte sich Blumenthal dann auch schon frühzeitig zurücklehnen. „Jetzt sind wir wieder im Geschäft. Daher bin ich auch extrem erleichtert“, freute sich Blumenthal nach dem Start-Ziel-Sieg.

Tore TV Oyten III: Böttjer (9), Quest (6), Johannesmann (4/1), Buschmann (3), Rojahn (2), Kristen (2), Brandt (1). kc