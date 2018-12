Hoffnung liegt auf Paloshi sowie Dennis Neumann

Hülsen gegen Langwedel

+ Martin Kusnik

Hülsen - So langsam sehnt Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen die Pause herbei. „Wir kriechen auf dem Zahnfleisch“, bekennt Co-Trainer Dave Otto vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den FSV Langwedel-Völkersen. Da passt es ganz gut ins Konzept, dass der defensive Mittelfeld-Mann Jecky Paloshi nach Gelb-Rot-Sperre zurückkehrt und die Vorwärts-Kicker auch auf Dennis Neumann hoffen – wenn denn seine Knieverletzung völlig abgeklungen ist. Otto: „Vielleicht können wir mal wieder zu Hause in Führung gehen, das würde helfen.“