TSV Etelsen hofft auf Janssen und Lundraxhiu

Von: Frank von Staden

Teilen

Routinier Simon Gloger (l.) und Jarno Blicker (r.) ließen zuletzt eine beeindruckende Frühform beim TSV Etelsen aufblitzen. © von Staden

Der TSV Etelsen startet am Sonnabend mit einem Heimspiel gegen Teutonia Uelzen in die Landesliga-Serie. Eine Aufgabe, die das gesamte Team vom Schlosspark mehr fordern wird, als die zuletzt souverän gelösten im Bezirkspokal.

Etelsen – 3:0 im Pokal-Duelle der Klassenpartner gegen den TB Uphusen dominiert, 6:0 gar gegen den Bezirksligisten TSV Dannenberg: Die Vorbereitung für den Fußball-Landesligisten TSV Etelsen darf als absolut erfolgreich gewertet werden. Für Neu-Coach Björn Mickelat aber zählt das nicht viel. „Fußball ist unglaublich schnelllebig“, weiß der Übungsleiter, der mit seinem Team alles daran setzen will, dass auch der Saisonstart am Sonnabend im Heimspiel gegen Teutonia Uelzen am Ende von Erfolg gekrönt sein wird.

Die Ergebnisse im Pokal haben unserem Selbstvertrauen sicher nicht geschadet. Doch jetzt kommt ein wichtigerer Wettbewerb.

Dabei will er die Pokalerfolge beileibe nicht kleinreden, sagt: „Sie haben unserem Selbstvertrauen sicher nicht geschadet. Und wenn man dann die Pokalergebnisse der anderen Landesligisten gegen klassentiefere Teams sieht, dann ist vor allem das 6:0 sicherlich ein Statement und hat unserem Glauben an unsere Stärke sicherlich gutgetan! Doch jetzt kommt ein wichtigerer Wettbewerb, ein anderer Gegner, der sehr unangenehm zu bespielen sein wird. Das wissen wir und werden gut vorbereitet in diese Partie gehen“, so Mickelat, der vor allem Uelzens Sturmtank Philipp Hatt, „der die Bälle 1a festmachen kann und zudem enorm gefährlich ist“, viel Respekt zollt.

Die Hausherren hoffen auf den Einsatz von Daniel Janssen und Emilijan Lundraxhiu, die zuletzt angeschlagen pausieren mussten. Mickelat: „Geben sie grünes Licht, haben sie nicht die schlechtesten Startelf-Chancen!“