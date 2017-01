SV Hönisch holt Pfannenstil und Fefer

Hönisch - Um die Konkurrenz sowie die Qualität im noch sehr jungen Team noch einmal zu steigern, verpflichtet der SV Hönisch gleich zwei echte Verstärkungen: Mit Artur Pfannenstil (22) und Kevin Fefer (20) vom Borsteler FC hat sich der Fußball-Kreisligist die Dienste zweier Spieler gesichert, die dem Tabellenelften sofort weiterhelfen werden.

„Mit Artur haben wir einen Spieler bekommen, der in der Lage ist, eine Mannschaft anzutreiben, mitzureißen und selbst Spiele zu entscheiden. Bei Kevin liegt der Fokus auf seinen technischen Fähigkeiten, sowie der hohen Qualität im Eins gegen Eins“, erklärt SVH-Trainer Ricardo Seidel. Aus der zweiten Mannschaft haben sich zudem Bilal Yavuz (23) und Osman Yildiz (24) für die erste Mannschaft empfohlen und komplettieren den nun 27 Mann starken Kader.

Außerdem freut sich Seidel darüber, dass Moritz Ackermann nach einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt endlich wieder zur Verfügung stehen wird. „Moritz war für uns in der Hinrunde nie so richtig zu ersetzen und daher bin ich sehr erleichtert, dass er wieder dabei ist. Wir alle, also Team und Trainergespann, freuen uns sehr auf die Rückrunde und haben alle nur ein gemeinsames Ziel – den Nichtabstieg“, stellt Seidel unmissverständlich klar.

bj