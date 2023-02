Hobby Horsing: Der neue Trend

Viel Spaß hatte die Teilnehmer und auch Zuschauer beim ersten Hobby Horsing des RC Hagen-Grinden. © Wächter

Am Wochenende fand ein Hobby Horsing-Schnuppertag beim RC Hagen-Grinden statt, der in hiesigen Reitsportszene doch recht großes Interesse weckte.

Hagen-Grinden – „Wir sind überwältigt von der Resonanz“, freute sich Kassandra Mohr vom RC Hagen-Grinden, die auf dem Vereinsgelände erstmals einen Hobby Horsing-Schnuppertag anbot. Mehr als 50 Kinder und ihre Eltern nahmen an dem Angebot teil, auf Steckenpferden erste Dressurübungen zu machen, einen Springparcours zu absolvieren oder bei Bastelaktionen kreativ zu werden. Unter der Anleitung von vielen freiwilligen Helfern wurden die Kinder spielerisch an eine Dressurlektion herangeführt oder konnten Hindernisse überwinden. Hobby Horsing ist ein Trend, den der RC Hagen-Grinden aufgenommen hat und in ein regelmäßiges Programm umwandeln möchte.

Unterstützt wurde der Verein dabei unter anderem von Kerstin Honkomp vom RV Holdorf, die bereits eine eigene Hobby Horsing-Gruppe aufgebaut hat, die wöchentlich im Verein trainiert. „Mittlerweile nehmen 32 Kinder unser Angebot war“, erklärt die passionierte Pferdefreundin, die sich ehrenamtlich im Verein engagiert und nun auch dem RC Hagen-Grinden unter die Arme greifen möchte, um die Möglichkeiten für interessierte Kinder auszubauen. „Hobby Horsing macht Reiten für alle erschwinglich. Oft sind es nämlich die Kosten, die es für viele Familien unmöglich machen, den Kindern Reitstunden zu finanzieren. Hobby Horsing ist da deutlich günstiger. Bei uns kostet die 10er-Karte 30 Euro. Hinzukommen lange Wartezeiten in den Reitschulen, die Verantwortung und auch die Verpflichtung, die mit einem eigenen Pony oder einer Reitbeteiligung einhergehen“, erklärt Kerstin Honkomp.

Mitmachen kann nämlich jeder. Die Kinder brauchen keine Reiterfahrung, um teilzunehmen. Oft sind sie aber pferdebegeistert. So zum Beispiel die Zwillinge Selma und Paige, die aus einer Reiterfamilie stammen und dennoch mit Leidenschaft Hobby Horsing betreiben, obwohl sie ein eigenes Pony besitzen. „Wir trainieren jeden Tag“, erklärt die neunjährige Selma strahlend. Die Hobby Horses sind dabei oft selbst gebastelt und auch das Zubehör wie Halfter und Trensen werden gemeinsam hergestellt. Für ein Hobby Horse kann man in speziellen Shops aber auch mehrere Hundert Euro ausgeben. Der RV Holdorf hat aus diesem Grund eigens für den Schnuppertag einige seiner „Schulpferde“ mitgebracht, die sich die Besucher ausleihen konnten. „Wir gehen mit unseren Angeboten auch in Schulen und Kindergärten und haben sogar eine Förderung vom Landessportbund bekommen“, erklärt Kerstin Honkomp. „Natürlich hofft man, die Kinder so an den Reitsport heranzuführen. Denn es gibt schon lange Nachwuchsprobleme. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder beim Hobby Horsing zusammenkommen, gemeinsam Sport treiben und Spaß haben“, ergänzt Kassandra Mohr.

Mittlerweile wird Hobby Horsing sogar deutschlandweit auf Turnieren angeboten. Ähnlich wie beim Reiten finden Wettkämpfe in verschiedenen Klassen und für alle Altersklassen statt. Im Rahmen der Ver-Dinale, die vom 24. bis 26. März in der Niedersachsenhalle in Verden ausgetragen werden wird, gibt es im Kreis eine Möglichkeit, sich unter Wettkampfbedingungen zu messen. Auf dem Traditionsturnier werden beispielsweise Reiterwettbewerbe, Dressurprüfungen sowie ein Stil-, Zeit- und Teamspringen angeboten. Das Highlight wird ein Show- beziehungsweise Mächtigkeitsspringen sein. Weitere Informationen sowie die komplette Ausschreibung sind auf der Webseite der Verdinale (https://verdinale.rennverein-verden.de/hobby-horsing/) zu finden.

Weitere Termine sind bereits in Planung, denn auch beim traditionellen Polo meets Showjumping (22. bis 25. Juni) und beim Reitturnier des RC Hagen-Grinden (11. bis 13. August) bekommt der Hobby Horsing-Nachwuchs eine Möglichkeit, sich bei abwechslungsreichen Wettkämpfen zu messen. Der RV Holdorf veranstaltet ebenfalls ein eigenes Turnier, das bereits am 16. April stattfinden wird.